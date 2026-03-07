Trois candidats pour le siège du Jura bernois au Conseil-exécutif

L’UDC sortant Pierre Alain Schnegg, le socialiste Hervé Gullotti et l’évangélique Tom Gerber sont en lice pour l’élection du gouvernement bernois lors du scrutin cantonal du 29 mars prochain.
Trois prétendants se disputent le siège réservé au Jura bernois au sein du Conseil-exécutif. Les élections cantonales bernoises se tiendront le 29 mars prochain. L’UDC sortant Pierre Alain Schnegg, le socialiste Hervé Gullotti et l’évangélique Tom Gerber sont candidats pour un fauteuil au sein du gouvernement bernois. Le siège réservé au Jura bernois est attribué à la moyenne géométrique, un système de calcul qui permet de pondérer les voix obtenues dans le Jura bernois par rapport au reste du canton. Le sortant Pierre Alain Schnegg part avec les faveurs de la cote. L’élu UDC de Champoz siège au gouvernement bernois depuis 2016 à la tête de la Direction cantonale de la santé publique, des affaires sociales et de l’intégration. Deux sondages publiés cette semaine montrent qu’il serait facilement réélu mais les enquêtes indiquent également qu’il est le candidat qui génère le plus grand nombre d’insatisfaits. Pierre Alain Schnegg l’explique par les dossiers qu’il gère. « Lorsque vous prenez des décisions au niveau de la santé, par exemple, vous allez, de fait, générer des personnes qui seront insatisfaites », indique le conseiller d’État bernois.
Pierre Alain Schnegg : « La politique que je mène, je la mène clairement. »
Hervé Gullotti s’annonce comme le principal rival de Pierre Alain Schnegg. Le socialiste a été président du Grand Conseil bernois et occupe la mairie de Tramelan depuis 2023. Hervé Gullotti est le candidat romand du ticket de la coalition rose-verte aux élections du Conseil-exécutif du 29 mars prochain. En janvier dernier, il avait été invité et avait participé à une soirée choucroute organisée par l’UDC de Bienne. Les jeunes socialistes l’avaient alors jugé trop à droite, au point de ne pas pouvoir le soutenir. Hervé Gullotti s’en défend. « Je me considère comme social-démocrate, c’est-à-dire que je suis un socialiste qui n’est pas dogmatique », indique le maire de Tramelan.
Hervé Gullotti : « Je suis quelqu’un de gauche, avec des valeurs de gauche. »
Le troisième candidat du Jura bernois, l’évangélique Tom Gerber, fait figure d’outsider pour le siège réservé à la région au gouvernement bernois. L’agriculteur de Reconvilier n’est pourtant pas un novice en politique. Il siège au Grand Conseil bernois depuis 2017. Tom Gerber est moins présent sur les réseaux sociaux et sur les panneaux publicitaires que ses concurrents et même que sa colistière alémanique. Il assume pleinement cette visibilité moins grande. « Je suis aussi quelqu’un de réaliste et je sais très bien que mes chances sont limitées », souligne le citoyen de Reconvilier.
Tom Gerber : « Je suis un candidat sérieux mais aussi réaliste. »
Les élections au Conseil-exécutif ainsi que celles au Grand Conseil bernois et au Conseil du Jura bernois – les premières sans Moutier - se dérouleront donc le 29 mars prochain. /fco-amo