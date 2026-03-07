Trois candidats pour le siège du Jura bernois au Conseil-exécutif

Trois prétendants se disputent le siège réservé au Jura bernois au sein du Conseil-exécutif. Les élections cantonales bernoises se tiendront le 29 mars prochain. L’UDC sortant Pierre Alain Schnegg, le socialiste Hervé Gullotti et l’évangélique Tom Gerber sont candidats pour un fauteuil au sein du gouvernement bernois. Le siège réservé au Jura bernois est attribué à la moyenne géométrique, un système de calcul qui permet de pondérer les voix obtenues dans le Jura bernois par rapport au reste du canton. Le sortant Pierre Alain Schnegg part avec les faveurs de la cote. L’élu UDC de Champoz siège au gouvernement bernois depuis 2016 à la tête de la Direction cantonale de la santé publique, des affaires sociales et de l’intégration. Deux sondages publiés cette semaine montrent qu’il serait facilement réélu mais les enquêtes indiquent également qu’il est le candidat qui génère le plus grand nombre d’insatisfaits. Pierre Alain Schnegg l’explique par les dossiers qu’il gère. « Lorsque vous prenez des décisions au niveau de la santé, par exemple, vous allez, de fait, générer des personnes qui seront insatisfaites », indique le conseiller d’État bernois.

