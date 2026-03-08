Anne Comte signe un livre à l’écriture incarnée

La comédienne jurassienne installée en France publie un livre qui raconte l’histoire de l’arrière-grand-père de son fils, un résistant communiste mort en déportation au camp de concentration de Dachau en 1945.
Anne Comte s’est lancée dans une véritable quête pour son premier livre. La comédienne jurassienne installée en France vient de publier un ouvrage qui s’intitule : « Encore une petite provision de courage ». Le livre d’une soixantaine de pages raconte l’histoire de Jean-Baptiste Patissier, l’arrière-grand-père de son fils. L’homme était un résistant communiste qui est mort en déportation au camp de concentration de Dachau en 1945. Le livre parle aussi du deuil de son épouse prénommée Claire. Anne Comte s’est livrée à des recherches historiques pour retracer le parcours de Jean-Baptiste Patissier. « Je me suis mise à chercher dans les archives et j’ai pu reconstituer, petit à petit, des documents pour retracer son parcours pour le transmettre à la famille », indique la comédienne qui entendait ainsi, avec son texte, « faire un geste, en tout cas symbolique, pour faire le deuil de cet homme et lui rendre hommage ». Dans son récit, Anne Comte s’est mise dans la peau de Jean-Baptiste Patissier pour raconter, par exemple, son transfert vers Dachau et s’adresse aussi directement à Claire, son épouse. Son expérience de comédienne n’y est probablement pas étrangère : « C’est davantage un texte parlé, un texte adressé, et un peu poétique. Il vient de la voix d’une comédienne », souligne la Jurassienne d’origine.
Anne Comte : « C’était une quête, pour moi, de retrouver les morceaux perdus de ce puzzle de vie. »
Le titre du livre, « Encore une petite provision de courage », ne doit, par ailleurs, rien au hasard. Il émane d’une lettre écrite par Jean-Baptiste Patissier à ses proches, la dernière avant sa déportation à Dachau. Anne Comte souhaite, enfin, utiliser son texte pour le lire à des jeunes qui étudient l’histoire du second conflit mondial. Elle envisage aussi une adaptation au théâtre mais qui serait davantage centrée sur le personnage de Claire. « Je suis en train d’écrire une pièce de théâtre en partant de ce texte mais du point de vue de celle qui est restée, donc du point de vue de la femme de Jean-Baptiste, et de l’ouvrir en ne restant pas simplement dans la période de la Seconde Guerre mondiale », confie la comédienne jurassienne.
Anne Comte : « Ma recherche, c’est aussi d’ouvrir cette histoire à quelque chose de plus universel. »
Le livre d’Anne Comte, « Encore une petite provision de courage », est disponible sur un site : buy.stripe.com. /fco