Anne Comte signe un livre à l’écriture incarnée

Anne Comte s’est lancée dans une véritable quête pour son premier livre. La comédienne jurassienne installée en France vient de publier un ouvrage qui s’intitule : « Encore une petite provision de courage ». Le livre d’une soixantaine de pages raconte l’histoire de Jean-Baptiste Patissier, l’arrière-grand-père de son fils. L’homme était un résistant communiste qui est mort en déportation au camp de concentration de Dachau en 1945. Le livre parle aussi du deuil de son épouse prénommée Claire. Anne Comte s’est livrée à des recherches historiques pour retracer le parcours de Jean-Baptiste Patissier. « Je me suis mise à chercher dans les archives et j’ai pu reconstituer, petit à petit, des documents pour retracer son parcours pour le transmettre à la famille », indique la comédienne qui entendait ainsi, avec son texte, « faire un geste, en tout cas symbolique, pour faire le deuil de cet homme et lui rendre hommage ». Dans son récit, Anne Comte s’est mise dans la peau de Jean-Baptiste Patissier pour raconter, par exemple, son transfert vers Dachau et s’adresse aussi directement à Claire, son épouse. Son expérience de comédienne n’y est probablement pas étrangère : « C’est davantage un texte parlé, un texte adressé, et un peu poétique. Il vient de la voix d’une comédienne », souligne la Jurassienne d’origine.

