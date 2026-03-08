François Droz choisi pour siéger au Conseil communal de Mettembert

Les électeurs de Mettembert ont désigné François Droz ce dimanche pour siéger au Conseil communal. L’homme a obtenu 13 voix sur 39 bulletins valables à l’issue d’une élection libre. Laura Lischer, la conseillère communale qui a démissionné à fin août pour des raisons personnelles et professionnelles, arrive deuxième du scrutin avec 3 voix. François Droz a demandé un délai de réflexion avant de dire s’il accepte ou non son élection. Une précédente élection libre pour trouver un conseiller communal pour le poste vacant avait désigné Dominik Baettig en septembre dernier mais l’homme avait refusé son élection. /comm-fco