François Droz choisi pour siéger au Conseil communal de Mettembert

Les citoyens du village du district de Delémont ont désigné ce dimanche un nouveau membre ...
François Droz choisi pour siéger au Conseil communal de Mettembert

Les citoyens du village du district de Delémont ont désigné ce dimanche un nouveau membre de l’exécutif communal lors d’un scrutin libre.

Le village de Mettembert a choisi son nouveau conseiller communal.  Le village de Mettembert a choisi son nouveau conseiller communal. 

Les électeurs de Mettembert ont désigné François Droz ce dimanche pour siéger au Conseil communal. L’homme a obtenu 13 voix sur 39 bulletins valables à l’issue d’une élection libre. Laura Lischer, la conseillère communale qui a démissionné à fin août pour des raisons personnelles et professionnelles, arrive deuxième du scrutin avec 3 voix. François Droz a demandé un délai de réflexion avant de dire s’il accepte ou non son élection. Une précédente élection libre pour trouver un conseiller communal pour le poste vacant avait désigné Dominik Baettig en septembre dernier mais l’homme avait refusé son élection. /comm-fco


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les Suisses disent non à l'initiative pour un fonds climat

Les Suisses disent non à l'initiative pour un fonds climat

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 13:14

Les Suisses refusent d'abaisser la redevance radio-TV à 200 francs

Les Suisses refusent d'abaisser la redevance radio-TV à 200 francs

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 13:18

56% de oui à l'imposition individuelle des couples

56% de oui à l'imposition individuelle des couples

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 14:00

Votations fédérales : les résultats en direct

Votations fédérales : les résultats en direct

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 13:49

Articles les plus lus

Le concours jurassien de solistes et ensembles 2026 a livré son verdict

Le concours jurassien de solistes et ensembles 2026 a livré son verdict

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 11:14

Les Suisses refusent d'abaisser la redevance radio-TV à 200 francs

Les Suisses refusent d'abaisser la redevance radio-TV à 200 francs

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 13:18

Votations fédérales : les résultats en direct

Votations fédérales : les résultats en direct

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 13:49

56% de oui à l'imposition individuelle des couples

56% de oui à l'imposition individuelle des couples

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 14:00

Anne Comte signe un livre à l’écriture incarnée

Anne Comte signe un livre à l’écriture incarnée

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 10:32

Le concours jurassien de solistes et ensembles 2026 a livré son verdict

Le concours jurassien de solistes et ensembles 2026 a livré son verdict

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 11:14

Votations fédérales : les résultats en direct

Votations fédérales : les résultats en direct

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 13:49

56% de oui à l'imposition individuelle des couples

56% de oui à l'imposition individuelle des couples

Région    Actualisé le 08.03.2026 - 14:00