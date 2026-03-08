Le concours jurassien de solistes et ensembles 2026 a livré son verdict

Le concours jurassien de solistes et ensembles (CJSE) a vécu samedi sa 38e édition à Courgenay. La manifestation a réuni environ 130 musiciens. Près de 70 solistes étaient de la partie. Chez les bois, c’est Célestine Crelier qui s’est imposée à la flûte traversière avec 97 points sur 100 devant Maëlie Aubry à la clarinette sib. Zélie Froidevaux à la flûte traversière et Benjamin Odiet au saxophone alto se partagent la troisième place. Chez les cuivres, la victoire est revenue à Lou-Ann Marquis à l’alto mib avec également 97 points devant Louis Kroni au cornet soprano mib et Mélina Berdat au bugle. Dans la catégorie percussions, Vincent Munier au marimba a triomphé avec 99 points devant Jan Grélat au vibraphone et Méline Wermeille au marimba.

Du côté des ensembles, l’ensemble « Clarinettisimo » composé de », composé de Mattia Giroud, Damian Russel et Milo Voisard a remporté la victoire avec 97 points. Le titre en catégorie cadets est revenu à l’ensemble « Les Vents d’Alle » formé de Zélia Simon, Sarah Varin, Alessia Choffat et Martin Studer avec 96 points. Enfin, pour ce qui concerne le Slow Melody Contest, le premier prix des cuivres a été décroché par Lucien Brahier, au cornet Sib, avec 94 points devant Maël Duay et Dorian Nappez. Chez les bois, c’est Mathilde Parietti, à la flûte traversière, qui l’a emporté avec 97 points devant Eloïse Godinat et Luna Cuénod. /comm-fco

