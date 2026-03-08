Un bel engouement pour le Salon interjurassien de la formation

La 13e édition de la manifestation s’est terminée dimanche à Moutier. Les organisateurs tirent un bilan positif de cette cuvée 2026 qui a réuni quelque 10'000 personnes.

Plus de 200 métiers ont été présentés aux visiteurs. (Photo : Dimitri Montanaro). Plus de 200 métiers ont été présentés aux visiteurs. (Photo : Dimitri Montanaro).

Le Salon interjurassien de la formation a refermé ses portes à Moutier. La 13e édition s’est terminée dimanche en fin de journée au Forum de l’Arc. Environ 10'000 personnes ont fait le déplacement durant les cinq jours de la manifestation, dont 4'000 écoliers de 9e, 10e et 11e Harmos, ainsi que des classes de transition pour découvrir plus de 200 métiers. Selon les organisateurs, les invités d’honneur, les métiers liés au cheval et la ville de St-Imier, ont également attiré un grand nombre de visiteurs.

« Nous tirons un bilan très positif de cette édition 2026. Ce week-end, par exemple, malgré la météo très belle, les gens sont venus au Forum de l’Arc avec leurs enfants. Ce qui nous réjouit beaucoup, c’est que sur les différents stands, il y avait souvent des animations où les jeunes pouvaient toucher, tester et éventuellement réaliser un objet », indique le président du Salon interjurassien de la formation, Pierre-Alain Berret.

Pierre-Alain Berret : « C’est très important que les jeunes ne viennent pas ici pour faire une visite passive. »

Nouveauté cette année, des entretiens fictifs d’embauche étaient proposés en partenariat avec Pro Juventute. Si peu d’élèves se sont inscrits avant le salon, plusieurs d’entre eux ont spontanément participé à l’activité mercredi après-midi, saluent les organisateurs dans leur communiqué de presse.

La prochaine édition du Salon interjurassien de la formation se déroulera en 2028 à Moutier. /comm-alr


