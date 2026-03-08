Votations fédérales : les résultats en direct

La population suisse se prononce ce dimanche 8 mars sur quatre objets fédéraux : l'imposition ...
La population suisse se prononce ce dimanche 8 mars sur quatre objets fédéraux : l'imposition individuelle ainsi que les initiatives « 200 francs, ça suffit ! » , pour un fonds climat et pour l'argent liquide. Suivez les résultats de ce vote en direct sur cette page.

Le peuple suisse est appelé aux urnes ce dimanche 8 mars pour se prononcer sur quatre objets fédéraux : l'imposition individuelle, ainsi que les initiatives relatives à la SSR, au fonds climat et à l’argent liquide. Les résultats et les réactions au niveau fédéral sont à suivre ci-dessous au fur et à mesure du dépouillement :


Actualisé le

 

