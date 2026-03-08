Votations fédérales : trois « oui » et deux « non » dans le Jura

Trois « oui » et deux « non » dans le Jura ! La population était appelée aux urnes ce dimanche pour donner son avis sur quatre objets fédéraux.





Dans le Jura, l’initiative populaire « oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets » a été acceptée par 61,7 % des votants. Ce résultat contraste avec le niveau national, où la proposition a été rejetée à 53,4 %, selon la projection de gfs.bern.

Toutes les communes jurassiennes ont soutenu l’initiative, avec des soutiens particulièrement marqués à Soyhières (75,5 %) et Ederswiler (76,1 %).





« Oui » au contre-projet sur l’argent liquide

Les Jurassiens ont également accepté le contre-projet sur l’argent liquide avec 62,7 % de « oui ». Au niveau suisse, la proposition a été acceptée par 69,4 % des votants selon les projections.

À l’exception des communes de Grandfontaine (52,8 % de « non»), Soubey (53,8 %) et Ederswiler (53,5 %), toutes les autres communes jurassiennes ont soutenu ce contre-projet.