Votations fédérales : trois « oui » et deux « non » dans le Jura

Votations fédérales : trois « oui » et deux « non » dans le Jura

Les citoyens jurassiens se sont prononcés ce dimanche 8 mars sur quatre objets fédéraux. L'initiative « 200 francs, ça suffit » et celle pour un fonds climat ont été rejetées, tandis que la Loi sur l'imposition individuelle ainsi que l'initiative et le contre-projet sur l'argent liquide sont acceptées. 

La population suisse s'est prononcée ce dimanche sur quatre objets lors des votations fédérales. (Photo : KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.) La population suisse s'est prononcée ce dimanche sur quatre objets lors des votations fédérales. (Photo : KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.)

Trois « oui » et deux « non » dans le Jura ! La population était appelée aux urnes ce dimanche pour donner son avis sur quatre objets fédéraux.


« Oui » à l’initiative pour l’argent liquide

Dans le Jura, l’initiative populaire « oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets » a été acceptée par 61,7 % des votants. Ce résultat contraste avec le niveau national, où la proposition a été rejetée à 53,4 %, selon la projection de gfs.bern.

Toutes les communes jurassiennes ont soutenu l’initiative, avec des soutiens particulièrement marqués à Soyhières (75,5 %) et Ederswiler (76,1 %).


« Oui » au contre-projet sur l’argent liquide

Les Jurassiens ont également accepté le contre-projet sur l’argent liquide avec 62,7 % de « oui ». Au niveau suisse, la proposition a été acceptée par 69,4 % des votants selon les projections.

À l’exception des communes de Grandfontaine (52,8 % de « non»), Soubey (53,8 %) et Ederswiler (53,5 %), toutes les autres communes jurassiennes ont soutenu ce contre-projet.


« Non » à l’initiative SSR

L’initiative populaire « 200 francs, ça suffit ! » (initiative SSR) a été nettement refusée dans le Jura, avec 65,4 % de « non ». Seules quelques communes ont soutenu le texte, notamment Fahy (56,3 % de « oui ») et Ederswiler (69,6 %).

Au niveau national, l’initiative est également rejetée pour l’instant, avec 60,2 % de « non », dans l’attente des derniers résultats.

« Non » à l’initiative pour un fonds climat

Les Jurassiens ont également rejeté l’initiative populaire « pour une politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l’environnement » avec 66,4 % de « non ». Seules les communes des Enfers (50,8 % de « oui ») et Lajoux (50,9 %) ont accepté le texte.

À l’échelle suisse, l’initiative est pour l’instant refusée par 73,3 % des votants, dans l’attente des derniers résultats.

« Oui » à l’imposition individuelle

La Loi fédérale du 20 juin 2025 sur l’imposition individuelle a été acceptée dans le canton, avec 54,2 % de « oui », ce qui reflète un résultat plus partagé parmi les électeurs jurassiens.

Au niveau national, l’initiative a été notamment acceptée par 52,3 % des votants, selon la projection de gfs.bern. /aca


Actualisé le

 

