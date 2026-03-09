Delémont dispose désormais d’un service des bâtiments

Delémont s’est doté, depuis janvier, d’un nouveau service des bâtiments (BAT). Ce dernier doit permettre de centraliser la gestion et l’entretien de tous les bâtiments de la commune. « Cette réorganisation vise à renforcer la coordination interne et améliorer l’efficacité des interventions », précise un communiqué transmis par la Ville ce lundi. Le BAT est rattaché au Département de la culture, des sports et des écoles (CSE) et est dirigé par l’architecte communal Olivier Eschmann. Ses bureaux se trouvent à la Villa Vermeille, à l’avenue de la Gare 6.

Jusqu’ici, le suivi des bâtiments relevait du Département de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics (UETP). La création d’un service dédié regroupe compétences et responsabilités, en particulier pour les infrastructures scolaires et sportives. Elle permet également de mieux planifier les interventions et coordonner les travaux.

Le service BAT supervise la gestion et l’entretien des bâtiments, le suivi des infrastructures scolaires, sportives et administratives, la coordination des travaux techniques ainsi que l’encadrement des concierges. Olivier Eschmann, âgé de 46 ans, est architecte communal depuis 2021. Le service compte 44 collaboratrices et collaborateurs, dont les concierges, « essentiels à la disponibilité et à l’entretien des infrastructures communales », soulignent les autorités dans leur communiqué. /comm-mlm