L’imposition individuelle, un gros défi pour l’État jurassien

Le système fiscal va connaître une véritable révolution ces prochaines années. Le « oui » de la population suisse dimanche à l’imposition individuelle aura d’importantes répercussions, y compris dans le Jura. Les cantons disposent, en effet, de six ans pour mettre fin à la pénalisation des couples mariés. L’application de la réforme s’annonce d’ores et déjà comme un processus complexe. « Je crois que l’ensemble des cantons suisses appréhendait ce changement. Tout le système fiscal jurassien est construit sur cette imposition du couple et de nombreuses aides en dépendent. À l’heure actuelle, nous avons deux barèmes d’impôt distincts dans le Jura. Il s’agira de pouvoir les réconcilier pour n’en faire plus qu’un », explique la ministre des Finances, Rosalie Beuret Siess.

La grande argentière ajoute que les outils informatiques devront être complètement revus. En fonction des chiffres à disposition, le Service jurassien des contributions s’attend à recevoir environ un tiers de déclarations fiscales supplémentaires. « Sur le court terme, un renforcement au niveau des taxateurs sera indispensable. Il est aujourd’hui estimé entre 7 à 10 EPT », souligne Rosalie Beuret Siess.