La trace photographique d’anciens téléskis

S’imaginer faire du saut à ski à Delémont ou Muriaux, cela paraît totalement saugrenu mais ça réveille peut-être quelques souvenirs chez les anciens. Des tremplins existaient dans les deux localités jurassiennes. Charlène Mamie en apporte la preuve dans une exposition intitulée « Pistes vertes » qu’elle propose au CIP à Tramelan jusqu’au 2 avril. Originaire de La Neuveville, cette photographe établie à Bienne présente des clichés de vestiges de trois tremplins de saut à ski (Delémont, Muriaux et Le Locle) et de sept téléskis de l’Arc jurassien (Fontenais, Grandval, Reconvilier, Nods, La Vue-des-Alpes, Buttes et Tête de Ran). Son exposition a un double objectif. « La première chose est de montrer l’un des effets du réchauffement climatique sur notre région, explique la photographe. Les températures augmentent et on a de moins en moins de jours de neige ». Conséquence, plusieurs installations ont fait faillite dans la région. Certaines n’ont pas été démantelées. C’est là le deuxième aspect soulevé par Charlène Mamie. « On retrouve des câbles électriques, des pylônes, du béton, de la mousse, du plastique qui pourrissent dans la nature », s’étonne la jeune femme.