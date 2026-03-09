Neige artificielle aux Savagnières : une septantaine de jours d’ouverture

La saison de ski touche à sa fin. Le téléski du Petit-Marmet était encore en fonction jusqu’à dimanche. Mais les températures clémentes de ces derniers jours devraient signer la fermeture du domaine jusqu’à l’hiver prochain « à moins que de nouvelles chutes de neige conséquentes nous surprennent. »

Du côté des téléskis jurassiens la saison a été plutôt décevante pour Les Breuleux et Les Genevez. En raison des faibles chutes de neige les deux téléskis n'ont pu ouvrir que 3 jours cette saison. Une situation qui semble devenir la norme année après année, mais qui ne remet pour l'heure pas en cause l'avenir de ces installations. /jpp