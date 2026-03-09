Printemps précoce : le « grand dérèglement » de la faune et de la flore

Les températures de ce début de mois de mars ont été particulièrement douce pour la saison : il est même déjà possible d’apercevoir des abeilles, non loin des étendues où les fleurs éclosent. Mais si cette situation réjouit les humains, il en va autrement de la faune et de la flore.

« Les insectes dépendent beaucoup de la température, plus vite il fait chaud, plus vite certains insectes sortiront d’hibernation », explique Daniel Ston, biologiste et président de la société neuchâteloise d’entomologie. Si le décalage des saisons est déjà perceptible depuis plusieurs années, l’expert observe néanmoins « une succession d’évènements de plus en plus extrêmes : il fait très chaud et très sec pendant une longue période, puis toute la pluie et l’humidité arrivent soudainement. » Des phénomènes qui se révèlent fatals pour certaines espèces.

Les insectes sont des piliers de l’écosystème. Ils pollinisent, servent de source de nourriture et de pesticide naturel : « On ne connait pas exactement les conséquences si l’on déséquilibre tout ça. Cela risque d’avoir des répercussions difficilement calculables », souligne Daniel Ston.