Un sinistre qui fragilise encore la Nef

La Nef, victime collatérale de l’incendie de St-Ursanne. La partie de l'édifice occupée par l'association culturelle qui promeut l'art actuel a été endommagée lors du sinistre qui a touché l’ancienne usine Thécla dans la nuit de samedi à dimanche. L’exposition mise sur pied dans le cadre de la Cantonale Berne Jura 2025/2026 s’y était heureusement achevée fin janvier. Mais la Nef, qui arrive en fin de bail à la fin du mois, n’avait pas encore entrepris son déménagement et enregistre des pertes. « Presque tout ce qu’on avait est endommagé. Il y a hélas quatre œuvres qui étaient encore là qui sont totalement endommagées et ça c’est quelque chose qu’on ne pourra pas retrouver, c’est surtout ça qui fait que c’est assez émotionnel pour nous. On y stockait aussi notre matériel d’accrochage et de diffusion, comme des écrans. On ne peut pas encore chiffrer les pertes », regrette le président de La Nef Eric Rihs.