Un sinistre qui fragilise encore la Nef

Les locaux de l'association culturelle ont été touchés par l’incendie qui s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche à St-Ursanne, alors que son bail s’achève à la fin du mois.
La Nef, victime collatérale de l’incendie de St-Ursanne. La partie de l'édifice occupée par l'association culturelle qui promeut l'art actuel a été endommagée lors du sinistre qui a touché l’ancienne usine Thécla dans la nuit de samedi à dimanche. L’exposition mise sur pied dans le cadre de la Cantonale Berne Jura 2025/2026 s’y était heureusement achevée fin janvier. Mais la Nef, qui arrive en fin de bail à la fin du mois, n’avait pas encore entrepris son déménagement et enregistre des pertes. « Presque tout ce qu’on avait est endommagé. Il y a hélas quatre œuvres qui étaient encore là qui sont totalement endommagées et ça c’est quelque chose qu’on ne pourra pas retrouver, c’est surtout ça qui fait que c’est assez émotionnel pour nous. On y stockait aussi notre matériel d’accrochage et de diffusion, comme des écrans. On ne peut pas encore chiffrer les pertes », regrette le président de La Nef Eric Rihs.
Eric Rihs : « Le futur n’est pas encore présent. »
Ce coup dur a de quoi atteindre le moral des responsables de l’institution. Déjà affectée par l’abandon des soutiens financiers du canton, l’association doit se réinventer après avoir décidé de quitter ses locaux de St-Ursanne. « Il y a eu une augmentation du bail et on ne pouvait pas se le permettre à cause de nos problèmes financiers. Nous avons aussi eu des infiltrations d’eau cet hiver pendant l’exposition qui ont endommagé deux œuvres, donc on s’est dit qu’on ne pouvait pas continuer là. On a des pistes pour poursuivre nos activités avec un concept d’itinérance », poursuit Eric Rihs, qui espère que La Nef pourra mettre sur pied sa prochaine exposition sous son nouveau concept l’année prochaine. /emu