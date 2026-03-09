Une opposition qui ne remet pas en cause le projet « Sous la Cure » au Noirmont

Le Noirmont veut combler une dent creuse au cœur de son territoire. La commune franc-montagnarde dispose d’un terrain d’environ 9'000 m2 inutilisé depuis des décennies. La parcelle est pourtant constructible. Elle est la propriété de la commune et de deux privés et se situe à l’est du village, entre la rue des Angolattes et des Collèges. Le Noirmont a récemment déposé publiquement le plan spécial « Sous la Cure » afin d’aménager cette friche et y installer du logement collectif. Les autorités noirmonnières ont reçu une opposition la semaine dernière au terme du délai.

Un riverain s’est opposé au plan spécial concernant un chemin d’accès piéton. « Cela ne remet pas fondamentalement en cause le projet. Il faudra tout de même passer par une séance de conciliation », nous a indiqué José Oppliger ce lundi matin. Le conseiller communal en charge de l’aménagement du territoire avertit aussi que « ce n’est pas encore demain que des immeubles seront construits ». Si un cadre est déjà fixé, aucun projet concret n’a encore été ficelé. Le Noirmont partira à la recherche d’un promoteur dès que le plan spécial entrera en vigueur. José Oppliger souligne que la démarche permet de densifier le cœur du village et ainsi respecter la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire. /nmy