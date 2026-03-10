« Bienvenue Moutier » : Société de pêche de Moutier et environs

« La Matinale » partait dans la nature ce mardi dans sa chronique hebdomadaire « Bienvenue Moutier ». Cette dernière a pour but de présenter les différentes institutions de la cité prévôtoise. Elle mettait le focus sur la société de pêche de Moutier et environs. Pour la présenter, c’est son président depuis 27 ans Marc-André Erhat qui était présent dans nos studios. Cette institution a 93 ans et avait été créée par une douzaine de personnes. Elle a évolué au fil du temps, jusqu’à l’achat d’un bâtiment et à la construction de bassins piscicoles. Cette société a par la suite été reconnue pour l’alevinage de la Birse. « On a continué de faire ce travail avec des outils bien plus performants. L’investissement a été continuel », assure le président de la société.
La société de pêche de Moutier et environs a eu le temps de s’habituer au changement d’appartenance cantonale de Moutier, puisqu’elle a intégré la fédération jurassienne l’an dernier déjà. « On a quand même dû finir notre mandat sur Berne donc on travaillait sur deux tableaux. Ce n’était pas toujours facile, mais maintenant tout va bien », relate Marc-André Erhat. Il souligne tout de même que le système de travail dans le Jura est différent de celui du canton de Berne. « Mais c’est à nous de nous adapter », assure-t-il, lui qui est convaincu qu’avec les Jurassiens, « on trouve toujours des solutions ». /lge