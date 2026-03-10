« Bienvenue Moutier » : Société de pêche de Moutier et environs

« La Matinale » partait dans la nature ce mardi dans sa chronique hebdomadaire « Bienvenue Moutier ». Cette dernière a pour but de présenter les différentes institutions de la cité prévôtoise. Elle mettait le focus sur la société de pêche de Moutier et environs. Pour la présenter, c’est son président depuis 27 ans Marc-André Erhat qui était présent dans nos studios. Cette institution a 93 ans et avait été créée par une douzaine de personnes. Elle a évolué au fil du temps, jusqu’à l’achat d’un bâtiment et à la construction de bassins piscicoles. Cette société a par la suite été reconnue pour l’alevinage de la Birse. « On a continué de faire ce travail avec des outils bien plus performants. L’investissement a été continuel », assure le président de la société.