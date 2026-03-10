Coeuve aura à nouveau un commerce

Coeuve aura à nouveau un commerce

Deux ans après la disparition du dernier magasin, une épicerie ouvrira ses portes dans une salle du restaurant du Bœuf.

Le restaurant du Boeuf abritera aussi la nouvelle épicerie.

Une épicerie villageoise reprendra place dans le village de Coeuve. Le magasin ouvrira ses portes dans une salle du restaurant du Bœuf au milieu du mois de mai. Il sera tenu par Alain Ribeaud qui prévoit d’offrir aussi les services d’un guichet postal plutôt que le service à domicile actuel. C’est ce qu’ont annoncé les autorités communales mardi après-midi. « Pour un village comme le nôtre, c’est très important d’avoir un lieu pour pouvoir bénéficier des biens de première nécessité », confie le maire de Coeuve Pierre-Alain Henzelin. Le dernier commerce du village a fermé il y a presque deux ans.

Pierre-André Henzelin : « C’est un lieu de rencontres qui était demandé par les habitants. »

Les autorités communales ont dressé un bilan de mi-législature. Pour ce qui est du grand projet de la commune qui compte 730 âmes, il est à bout touchant. Le bâtiment du « Gros Verger » a bientôt terminé sa mue trois ans après l’acceptation d’un crédit de près de 4 millions et demi de francs pour son réaménagement complet. Un cabinet médical pourra bientôt ouvrir fin juin, suivi des huit appartements en octobre, d’une salle communale et des nouveaux locaux de l’administration communale. /rce


