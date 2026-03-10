Coeuve aura à nouveau un commerce

Une épicerie villageoise reprendra place dans le village de Coeuve. Le magasin ouvrira ses portes dans une salle du restaurant du Bœuf au milieu du mois de mai. Il sera tenu par Alain Ribeaud qui prévoit d’offrir aussi les services d’un guichet postal plutôt que le service à domicile actuel. C’est ce qu’ont annoncé les autorités communales mardi après-midi. « Pour un village comme le nôtre, c’est très important d’avoir un lieu pour pouvoir bénéficier des biens de première nécessité », confie le maire de Coeuve Pierre-Alain Henzelin. Le dernier commerce du village a fermé il y a presque deux ans.