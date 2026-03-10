Crèches et dioramas pour célébrer Pâques

La pérennité des crèches et de l’exposition dépend du développement final du site des Laives, tient à souligner Willy Boivin. L’architecte, actif bénévolement au sein de l’association Monde de la Crèche-Crèches du monde, mentionne notamment le projet de parking destiné au Forum de l’Arc. « En tant que fidèle Prévôtois, il est important pour moi que le monde des crèches reste à Moutier mais il demeure pour l’instant beaucoup d’incertitudes, avec aussi l’avenir du Pavillon qui appartient à la Municipalité », résume Willy Boivin. Certaines villes suisses, comme Lucerne, le Liechtenstein ou encore l’Italie montrent en effet de l’intérêt pour racheter la collection du monde des crèches.

La visite de l’exposition des crèches du 21 mars au 12 avril est libre. Pour les groupes, il est conseillé de réserver. /ech