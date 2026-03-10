Crèches et dioramas pour célébrer Pâques

L’exposition de crèches à Moutier ouvrira pour la période de Pâques. C’est une première qui a été présentée ce mardi. L’exposition sera visible du 21 mars au 12 avril, de 15h à 18h, au Pavillon N16 dans le quartier des Laives de la cité prévôtoise. En plus des traditionnelles crèches de Noël, le public pourra découvrir de nouveaux dioramas qui ont été réalisés à Lecce par un artiste italien. Ces grandes vitrines représentent des personnages et scènes bibliques. « Cela a nécessité deux ans de travail ! Ce n’est pas une petite chose », explique le président de l’association Monde de la Crèche-Crèches du monde. Cette dernière a souhaité compléter l’histoire de la vie de Jésus, en plus des dioramas déjà présents qui, eux, proviennent du Musée de la Nativité de Lourdes. Giovanni Resta ajoute que l’achat de la nouvelle commande a été possible grâce aux fonds de l’association et à des dons.
Giovanni Resta : « Pâques est la plus grande fête que nous avons dans l’année. Sans Pâques, on ne pourrait pas fêter Noël. »
La pérennité des crèches et de l’exposition dépend du développement final du site des Laives, tient à souligner Willy Boivin. L’architecte, actif bénévolement au sein de l’association Monde de la Crèche-Crèches du monde, mentionne notamment le projet de parking destiné au Forum de l’Arc. « En tant que fidèle Prévôtois, il est important pour moi que le monde des crèches reste à Moutier mais il demeure pour l’instant beaucoup d’incertitudes, avec aussi l’avenir du Pavillon qui appartient à la Municipalité », résume Willy Boivin. Certaines villes suisses, comme Lucerne, le Liechtenstein ou encore l’Italie montrent en effet de l’intérêt pour racheter la collection du monde des crèches.
La visite de l’exposition des crèches du 21 mars au 12 avril est libre. Pour les groupes, il est conseillé de réserver. /ech