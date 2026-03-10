Incendie en cours à Asuel

Une maison d’habitation est en proie aux flammes ce mardi matin dans la commune de La Baroche ...
Une maison d’habitation est en proie aux flammes ce mardi matin dans la commune de La Baroche à la rue Sous le Château 31. Les forces d’intervention sont sur place et la route est fermée dans le secteur.

Un incendie s’est déclaré ce mardi matin à Asuel dans une maison d’habitation à la rue Sous le Château 31. L’incident mobilise actuellement le SIS, le Centre de renfort et d'incendie et de secours de Porrentruy (CRISP) et la police cantonale. La route est fermée dans les deux sens. /mlm


Développement suit 

