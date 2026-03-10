Incendie en cours à Asuel

Un incendie s’est déclaré ce mardi matin à Asuel dans une maison d’habitation à la rue Sous le Château 31. L’incident mobilise actuellement le SIS, le Centre de renfort et d'incendie et de secours de Porrentruy (CRISP) et la police cantonale. La route est fermée dans les deux sens. /mlm





