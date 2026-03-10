La Suisse réaffirme son engagement en faveur des droits des femmes à New-York

Lors de la 70e session de la Commission des Nations Unies sur les droits des femmes, la Suisse, a réaffirmé son engagement international contre l'impunité. Cette année, le thème central est l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles grâce à la promotion de systèmes juridiques inclusifs et équitables.

La session de la Commission de la condition de la femme (CSW) des Nations Unies « nous place à la croisée de deux valeurs qui sont au cœur du système démocratique suisse: l'Etat de droit et l'égalité des genres », a déclaré la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider lundi après-midi (heure locale) à New York.

L'accès à la justice est un droit fondamental et une condition préalable à l'exercice de tous les autres droits. « La lutte contre l'impunité est un pilier de notre engagement international », a déclaré la conseillère fédérale responsable de l'égalité. L'accès à la justice renforce la confiance dans les institutions et contribue à des sociétés plus justes, plus égalitaires et plus résilientes.





La Suisse regrette l'absence de consensus

La Suisse a regretté que, pour la première fois dans l'histoire de la CSW, les conclusions de la session n'aient pas été adoptées par consensus. Les États-Unis n'ont pas soutenu le consensus, ce qui a entraîné un vote.

Le résultat positif du vote montre toutefois que la majorité des États continuent de soutenir l'engagement commun en faveur de l'accès à la justice sur la base des obligations internationales, a déclaré la conseillère fédérale. Dans un contexte international marqué par des tensions croissantes autour des questions d'égalité, la Suisse souhaite y voir un signal important.

Des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années. Néanmoins, la discrimination et la violence persistent. « Des droits que nous considérions comme acquis sont à nouveau remis en question. Souvent au détriment des femmes et des filles. »

La justice doit être accessible, impartiale et exempte de stéréotypes sexistes. Elle doit également tenir compte de la diversité des réalités quotidiennes des femmes et des filles, y compris des personnes LGBTIQ.





Changements en Suisse

Chaque jour, partout dans le monde, des femmes renoncent à aller devant les tribunaux. Parce qu'elles ont peur des représailles, de perdre leur emploi ou d'être condamnées publiquement. Les procédures longues, coûteuses et complexes font du recours à la justice une entreprise difficile, qui peut aggraver la souffrance des victimes et provoquer de nouveaux traumatismes, a déclaré la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI).

Elle a également évoqué les récentes modifications apportées au droit suisse afin de faciliter l'accès à la justice pour les femmes victimes de violence. Elle a cité trois exemples: l'élargissement de la définition du viol, l'introduction de nouvelles dispositions contre le harcèlement obsessionnel et le renforcement des droits procéduraux et de la protection des victimes dans les procédures pénales. /ATS