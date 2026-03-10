La nouvelle répartition des recettes fiscales validée à Bure

L’assemblée communale de Bure valide la nouvelle répartition des recettes fiscales. 27 ayants droit de la commune ajoulote se sont retrouvés lundi soir pour une assemblée communale extraordinaire. Ils ont validé la convention réglant les modalités de répartition des produits de la fiscalité entre les communes membres de la SEDRAC.

L’assemblée a également donné compétence au conseil communal pour « trouver les acquéreurs et signer les documents » relatifs à la vente de sept parcelles situées rue Pré Nagé au prix de 110 francs le m2. /comm-fwo