La nouvelle répartition des recettes fiscales validée à Bure

Une trentaine de citoyens de la commune ajoulote étaient réunis en assemblée communale extraordinaire ...
La nouvelle répartition des recettes fiscales validée à Bure

Une trentaine de citoyens de la commune ajoulote étaient réunis en assemblée communale extraordinaire lundi soir. Ils ont notamment accepté la nouvelle convention de la SEDRAC.

Bure a validé la nouvelle convention de la SEDRAC en assemblée communale. Bure a validé la nouvelle convention de la SEDRAC en assemblée communale.

L’assemblée communale de Bure valide la nouvelle répartition des recettes fiscales. 27 ayants droit de la commune ajoulote se sont retrouvés lundi soir pour une assemblée communale extraordinaire. Ils ont validé la convention réglant les modalités de répartition des produits de la fiscalité entre les communes membres de la SEDRAC.

L’assemblée a également donné compétence au conseil communal pour « trouver les acquéreurs et signer les documents » relatifs à la vente de sept parcelles situées rue Pré Nagé au prix de 110 francs le m2. /comm-fwo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

L’imposition individuelle, un gros défi pour l’État jurassien

L’imposition individuelle, un gros défi pour l’État jurassien

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:59

Interdiction de l'estivage en France : pas d'indemnisation fédérale

Interdiction de l'estivage en France : pas d'indemnisation fédérale

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:39

Delémont dispose désormais d’un service des bâtiments

Delémont dispose désormais d’un service des bâtiments

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:04

La trace photographique d’anciens téléskis

La trace photographique d’anciens téléskis

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 16:30

Articles les plus lus

La trace photographique d’anciens téléskis

La trace photographique d’anciens téléskis

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 16:30

Delémont dispose désormais d’un service des bâtiments

Delémont dispose désormais d’un service des bâtiments

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:04

« Le dossier du lundi » : L’initiative SSR balayée

« Le dossier du lundi » : L’initiative SSR balayée

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:24

Interdiction de l'estivage en France : pas d'indemnisation fédérale

Interdiction de l'estivage en France : pas d'indemnisation fédérale

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:39

« Café des Arts » : Jacques Staempfli et la Compagnie des Mistons

« Café des Arts » : Jacques Staempfli et la Compagnie des Mistons

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 13:50

La trace photographique d’anciens téléskis

La trace photographique d’anciens téléskis

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 16:30

Delémont dispose désormais d’un service des bâtiments

Delémont dispose désormais d’un service des bâtiments

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:04

« Le dossier du lundi » : L’initiative SSR balayée

« Le dossier du lundi » : L’initiative SSR balayée

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:24