Le Bikepark Valbirse rejoint le Magic Pass

Le Bikepark Valbirse franchit une nouvelle étape importante. Le petit téléski a annoncé lundi son entrée dans le Magic Pass dès le 1er mai prochain. Une intégration rendue possible grâce à l’adhésion au pool Ski-Chasseral, qui regroupe déjà les stations de Tramelan, des Bugnenets-Savagnières et du Crêt-du-Puy. « On rejoint une structure en place depuis dix ans. Ça nous assure une visibilité beaucoup plus grande que ce qu’on a eu jusqu’à maintenant », explique Luca Micheli. Pour le gérant du Bikepark Valbirse, cette arrivée dans le célèbre abonnement représente avant tout un gain de visibilité. Selon lui, cette intégration permettra aussi aux détenteurs du Magic Pass de découvrir plus facilement les installations de la région.

Miser sur la collaboration régionale

L’entrée dans le Magic Pass passe par l’adhésion au pool Ski-Chasseral, un réseau de téléskis régionaux qui souhaitent unir leurs forces face aux défis que pose le manque d’enneigement. « Plusieurs téléskis de la région sont menacés par le manque de neige. Le but, c’était vraiment de montrer que la collaboration régionale est possible », souligne encore Luca Micheli. Concrètement, Valbirse adoptera également le système de cartes à points déjà utilisé dans les stations partenaires. Les visiteurs pourront ainsi utiliser une seule carte prépayée pour profiter des remontées dans l’ensemble du réseau.

Un téléski d’été

Autre particularité: Valbirse devient le premier téléski du Magic Pass à fonctionner principalement en mode estival. Les détenteurs du pass pourront ainsi profiter du Bikepark et des activités d’été dès le mois de mai. En hiver, l’exploitation dépendra toujours des conditions d’enneigement. « Depuis qu’on est ouverts, on a pu skier quatre demi-journées seulement en trois ans », rappelle le gérant. Mais notons que même en cas de manque de neige, l’installation pourra tout de même fonctionner durant la période hivernale en mode bikepark, pour autant que la météo le permette.

Une vision à long terme

À noter que cette nouvelle étape s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme pour le Bike park Valbirse. Cette dernière, baptisée « Vision 2040 » a pour objectif d’amener régulièrement des nouveautés sur le site pour continuer d’attirer toujours plus de visiteurs. Et pourquoi pas même un Conseiller fédéral. « C’était un peu une blague au départ mais aujourd’hui on nourrit un véritable espoir que Guy Parmelin vienne tester le premier téléski de Suisse qui fonctionne l’été, on est prêt à l’accueillir », conclut Luca Micheli. L’appel est lancé !