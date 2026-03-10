Les coupes d’arbres illégales ont cessé dans la forêt du Theusseret

Les bois du Theusseret ont retrouvé leur quiétude. Ces dernières années, des coupes d’arbres illégales ont été constatées dans la réserve forestière franc-montagnarde. Le Conseil de fondation en charge du site de 126 hectars avait alerté les médias en décembre 2023 concernant cette problématique et une plainte avait été déposée quelques mois plus tard. Même si aucun suspect n’a pu être identifié, les agissements semblent avoir cessé. « Aucune nouvelle coupe illégale n’a été observée depuis près d’un an », apprécie Jean Zahnd. Le membre du Conseil de fondation a surveillé le site pendant sa mission d’entretien du sentier du Theusseret. « En parler dans les médias a sans doute aidé à stopper les choses », ajoute celui qui « continue de garder l’œil bien ouvert » lors de ses rondes régulières dans le secteur.





Enquête suspendue

La justice s’est aussi penchée sur cette affaire suite au dépôt d’une plainte contre inconnu pour dommage à la propriété. Le Ministère public jurassien nous a indiqué qu’une enquête a été ouverte en février 2024. Des mandats d’investigation ont été accordés pour mener des auditions, mais les démarches sont restées vaines. En septembre, soit huit mois après son ouverture, l’enquête a été suspendue mais pourrait se rouvrir en cas d’apparition de nouveaux éléments. Elle bénéfice d’un délai de prescription de 10 ans à compter de la date d’ouverture de l’enquête, étant donné que le moment exact de la première infraction n'a pas pu être défini. Le Ministère public précise que, selon l’article 144 du Code pénal, la peine pour dommage à la propriété peut être pécuniaire ou aller jusqu’à trois ans de privation de liberté. /nmy