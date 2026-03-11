Eric Dobler : « Il y a des manques dans tous les services »

Le Conseil communal de Haute-Sorne a délivré son message au Conseil général : l’administration de la Commune de 7'500 habitants doit être renforcée. L’Exécutif propose d’augmenter les effectifs de 3,4 équivalents plein-temps (EPT). Cette demande découle d’une réflexion pour garantir des prestations satisfaisantes et une gestion optimale des services. « Il faut stabiliser certains postes administratifs qui reposent sur des stagiaires », indique le maire Eric Dobler qui veut aussi « renforcer certains services sous pression aujourd’hui, comme le service des finances et le secteur des bâtiments qui sont au nombre de 47. » Le Conseil communal entend également « structurer certains domaines devenus stratégiques. » C’est notamment le cas du secteur de l’environnement qui doit porter des projets liés à la protection contre les crues ou le suivi des sites pollués. Les autorités ont aussi mis en évidence que Haute-Sorne était sous-dotée par rapport aux autres communes jurassiennes de taille similaire.