Un nouveau président et un groupe d’intérêt pour les maires jurassiens

Les maires du canton du Jura étaient réunis mercredi soir à Glovelier. L’Association jurassienne des communes (AJC) a tenu son assemblée. Le maire de Grandfontaine, Sylvain Quiquerez, a notamment été élu à la présidence pour succéder à celui de Boncourt, Lionel Maître, qui a récemment pris la tête du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP). « Il y a de beaux défis à relever et cela m’intéresse. Sous la présidence de Lionel, l’AJC s’est restructurée et professionnalisée. Nous tenons maintenant à renforcer nos collaborations avec les communes », a expliqué le nouveau responsable à notre micro.

