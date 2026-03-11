Un nouveau président et un groupe d’intérêt pour les maires jurassiens

L’assemblée de l’Association jurassienne des communes s’est déroulée mercredi soir à Glovelier ...
Un nouveau président et un groupe d’intérêt pour les maires jurassiens

L’assemblée de l’Association jurassienne des communes s’est déroulée mercredi soir à Glovelier. L’occasion de faire le point sur plusieurs projets et d'acter un changement de présidence.

L'assemblée de l'AJC s'est tenue mercredi soir à Glovelier en présence de plusieurs dizaines de maires. L'assemblée de l'AJC s'est tenue mercredi soir à Glovelier en présence de plusieurs dizaines de maires.

Les maires du canton du Jura étaient réunis mercredi soir à Glovelier. L’Association jurassienne des communes (AJC) a tenu son assemblée. Le maire de Grandfontaine, Sylvain Quiquerez, a notamment été élu à la présidence pour succéder à celui de Boncourt, Lionel Maître, qui a récemment pris la tête du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP). « Il y a de beaux défis à relever et cela m’intéresse. Sous la présidence de Lionel, l’AJC s’est restructurée et professionnalisée. Nous tenons maintenant à renforcer nos collaborations avec les communes », a expliqué le nouveau responsable à notre micro.

Sylvain Quiquerez : « Aujourd’hui, l’AJC est un vrai partenaire de l’État. »

Ecouter le son

Un groupe d’intérêt au Parlement

La secrétaire générale de l’Association jurassienne des communes, Magali Voillat, a également informé les participants sur la création d’un groupe d’intérêt des élus communaux au sein du Parlement jurassien. « Sachant qu’il y a énormément de dossiers traités par le législatif cantonal qui ont un impact sur les communes, l’idée est de pouvoir en discuter ensemble, évaluer les impacts et éventuellement formuler des propositions de modifications », indique la secrétaire générale. Une première rencontre avec une vingtaine d’élus a été organisée au début du mois de février.

Magali Voillat : « Ces personnes ne sont pas là pour défendre que leur commune, mais elles ne peuvent pas faire abstraction de leur casquette communale. »

Ecouter le son

Des racines communes

En ce qui concerne le projet de redéploiement des structures communales, Magali Voillat indique que le dossier avance bien. Une nouvelle identité a été créée pour simplifier la compréhension des différents enjeux. Le nom « RacinesCommunes » a été retenu. « Neuf axes de travail ont été définis, il y a aussi cinq groupes de travail qui ont été constitués et commencent à se rencontrer », ajoute la secrétaire générale. Plusieurs éléments concrets pourraient ressortir des discussions. Un outil pour évaluer l’impact financier d’une fusion ou encore une étude sur l’harmonisation de la fiscalité sont, par exemple, évoqués. /alr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un retour de l’inflation n’est pas exclu en Suisse avec la guerre au Moyen-Orient

Un retour de l’inflation n’est pas exclu en Suisse avec la guerre au Moyen-Orient

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 15:34

Eric Dobler : « Il y a des manques dans tous les services »

Eric Dobler : « Il y a des manques dans tous les services »

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 12:15

BKW pénalisé par la météo en 2025

BKW pénalisé par la météo en 2025

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 07:33

Car postal en feu à Chiètres : six morts et cinq blessés

Car postal en feu à Chiètres : six morts et cinq blessés

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 15:22

Articles les plus lus

Coeuve aura à nouveau un commerce

Coeuve aura à nouveau un commerce

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 18:51

BKW pénalisé par la météo en 2025

BKW pénalisé par la météo en 2025

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 07:33

Eric Dobler : « Il y a des manques dans tous les services »

Eric Dobler : « Il y a des manques dans tous les services »

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 12:15

Car postal en feu à Chiètres : six morts et cinq blessés

Car postal en feu à Chiètres : six morts et cinq blessés

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 15:22

Coeuve aura à nouveau un commerce

Coeuve aura à nouveau un commerce

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 18:51

Le Bikepark Valbirse rejoint le Magic Pass

Le Bikepark Valbirse rejoint le Magic Pass

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 19:12

BKW pénalisé par la météo en 2025

BKW pénalisé par la météo en 2025

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 07:33

Car postal en feu à Chiètres : six morts et cinq blessés

Car postal en feu à Chiètres : six morts et cinq blessés

Région    Actualisé le 11.03.2026 - 15:22

Le laboratoire du Mont Terri doit être géré par la Confédération

Le laboratoire du Mont Terri doit être géré par la Confédération

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 15:59

Coeuve aura à nouveau un commerce

Coeuve aura à nouveau un commerce

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 18:51

Le Bikepark Valbirse rejoint le Magic Pass

Le Bikepark Valbirse rejoint le Magic Pass

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 19:12

Crèches et dioramas pour célébrer Pâques

Crèches et dioramas pour célébrer Pâques

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 21:58