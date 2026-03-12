Complexe scolaire de Courtételle : un nouveau départ en 2027

Après deux ans de travaux, Courtételle s’apprête à tourner une nouvelle page. Le nouveau complexe ...
Après deux ans de travaux, Courtételle s’apprête à tourner une nouvelle page. Le nouveau complexe scolaire sera inauguré du 19 au 21 mars 2027.

Le nouveau complexe scolaire sera officiellement inauguré en mars 2027, lors d'un week-end placé sous le signe de la fête et de la convivialité.

Modernes, spacieux et adaptés aux besoins actuels de l’enseignement, les locaux offriront un cadre renouvelé à la vie scolaire et accueilleront également des activités culturelles, sportives et associatives.

Le complexe comprendra 12 salles de classe, une salle polyvalente et une double salle de gymnastique, pensé comme un véritable lieu de rencontre pour élèves et habitants. Après les vacances de Pâques 2027, les élèves pourront prendre possession de leurs nouvelles salles. 

Les autorités communales invitent les sociétés locales à participer au programme de l'inauguration, qui promet d’être chaleureuse et conviviale. /comm-aca


