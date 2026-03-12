Le musée du ski fait une place à son proche cousin : le snowboard

L’institution du Boéchet a décidé de lui consacrer sa première exposition temporaire qui s’intitule « Snowboard – réinventer la courbe ». Celle-ci se se tiendra dès le 13 mars et jusqu’à fin 2027.
Le musée du ski au Boéchet lance sa première exposition temporaire. Elle sera inaugurée ce vendredi et occupera le premier étage du bâtiment ouvert fin 2023. « Snowboard – réinventer la courbe » retrace l’histoire du surf des neiges importé des États-Unis dans les années 80. « On a une planche unique qui trace une nouvelle courbe dans la neige par rapport au ski qui faisait deux marques, voilà ce qui guide l’exposition », explique Cheyenne Dubois, commissaire de l’exposition.Devenu sport olympique en 1998, le snowboard est inspiré du skateboard et du surf en mer. Né à la fin des années 60 aux États-Unis, il est arrivé en Europe dans les années 80. Le musée retrace sa jeune histoire, notamment « comment il s’est imposé et comment il a été accueilli. » Une quarantaine de pièces, des illustrations et panneaux explicatifs ont été installés. « Le visiteur pourra découvrir quelques curiosités, comme le swingbo ou le snurf ». On peut citer aussi le monoski ou le skwal, dérivés du snowboard.
Cheyenne Dubois : « Le snow a bousculé le ski jusqu’à amener des changements, comme le carving. »
Le musée du ski a pu compter sur sa propre collection, sur les dons de la collection du Tramelot Rudi Geiser, figure du sport dans le Jura bernois disparue en février 2024 et sur les dons de champion(ne)s, comme Mellie Francon. Des entreprises et des collectionneurs ont aussi prêté leurs planches. Certaines pièces sont uniques. « Il y a plusieurs visuels qui m’ont marqué, comme le snowboard d’H.R. Giger qui a fait des dessins d’Alien. » Cheyenne Dubois cite aussi la planche avec un jeu de l’oie qui est exposée au Boéchet… À découvrir dans l’exposition jusqu’à fin 2027 au Boéchet. /rce