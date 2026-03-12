Le musée du ski fait une place à son proche cousin : le snowboard

Le musée du ski au Boéchet lance sa première exposition temporaire. Elle sera inaugurée ce vendredi et occupera le premier étage du bâtiment ouvert fin 2023. « Snowboard – réinventer la courbe » retrace l’histoire du surf des neiges importé des États-Unis dans les années 80. « On a une planche unique qui trace une nouvelle courbe dans la neige par rapport au ski qui faisait deux marques, voilà ce qui guide l’exposition », explique Cheyenne Dubois, commissaire de l’exposition.

Devenu sport olympique en 1998, le snowboard est inspiré du skateboard et du surf en mer. Né à la fin des années 60 aux États-Unis, il est arrivé en Europe dans les années 80. Le musée retrace sa jeune histoire, notamment « comment il s’est imposé et comment il a été accueilli. » Une quarantaine de pièces, des illustrations et panneaux explicatifs ont été installés. « Le visiteur pourra découvrir quelques curiosités, comme le swingbo ou le snurf ». On peut citer aussi le monoski ou le skwal, dérivés du snowboard.