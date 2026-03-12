Les établissements Tertianum harmonisent leurs conditions de travail

Tertianum étend la convention collective AJIPA à ses établissements de Delémont pour un cadre ...
Tertianum étend la convention collective AJIPA à ses établissements de Delémont pour un cadre de travail plus clair et transparent.

Le site de Tertianum Clair-Logis a rejoint la CCT à sa création.

Tertianum annonce que les établissements La Sorne et La Jardinerie, situés à Delémont, adhèrent à la convention collective de travail de l’Association Jurassienne des Institutions pour Personnes Âgées (AJIPA), déjà appliquée à Tertianum Clair-Logis, indique le communiqué transmis ce jeudi.

L’objectif est de créer des conditions de travail harmonisées pour l’ensemble des collaborateurs sur les trois sites. La mesure vise à offrir un cadre de travail plus clair et transparent ainsi qu’à renforcer le climat social, précise le communiqué. /comm-mlm


 

