Les établissements Tertianum harmonisent leurs conditions de travail

Tertianum annonce que les établissements La Sorne et La Jardinerie, situés à Delémont, adhèrent à la convention collective de travail de l’Association Jurassienne des Institutions pour Personnes Âgées (AJIPA), déjà appliquée à Tertianum Clair-Logis, indique le communiqué transmis ce jeudi.

L’objectif est de créer des conditions de travail harmonisées pour l’ensemble des collaborateurs sur les trois sites. La mesure vise à offrir un cadre de travail plus clair et transparent ainsi qu’à renforcer le climat social, précise le communiqué. /comm-mlm