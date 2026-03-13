Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée ce lundi 16 mars, de 17h à 20h, à la halle de Gymnastique de Montfaucon. Les donneurs sont invités à s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-aca
Appel au don du sang à Montfaucon
Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire le lundi 16 mars, de 17h à 20h ...
RFJ
