« Chaud devant » : Patrick Cerf

Il est non seulement le chef de projet du transfert de la ville de Moutier dans le canton du Jura, Patrick Cerf a également été journaliste, photographe, et reste un grand épicurien. Une qualité et un mode de vie qu’il a appris à cultiver avec sa grand-mère Marie qui vivait à la forge à Corban.

C’est précisément à Corban, dans sa cuisine, qu’il nous convie, afin de réaliser les macaronis de la forge, préparés à la manière d’un risotto. Un plat familial séduisant qui lui permet de faire un voyage dans le temps et les souvenirs gravés dans son esprit. /jmp