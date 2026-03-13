« Chaud devant » : Patrick Cerf

Être épicurien est un mode de vie qui convient parfaitement à Patrick Cerf. Parlementaire ...
Être épicurien est un mode de vie qui convient parfaitement à Patrick Cerf. Parlementaire gourmand, il maîtrise la cuisine aussi bien que les bons mots. Sa recette familiale de « macaronis de la forge de Corban » nous invite tout simplement à partager un bon moment autour de la table.

Patrick Cerf s'active en cuisine et honore une recette familiale initiée par sa grand-mère Marie

Il est non seulement le chef de projet du transfert de la ville de Moutier dans le canton du Jura, Patrick Cerf a également été journaliste, photographe, et reste un grand épicurien. Une qualité et un mode de vie qu’il a appris à cultiver avec sa grand-mère Marie qui vivait à la forge à Corban.

C’est précisément à Corban, dans sa cuisine, qu’il nous convie, afin de réaliser les macaronis de la forge, préparés à la manière d’un risotto. Un plat familial séduisant qui lui permet de faire un voyage dans le temps et les souvenirs gravés dans son esprit. /jmp

Patrick Cerf : « Ce plat du jour est une sorte de repère pour moi et ma famille. »

Ecouter le son

Chaud Devant Filet Mignon.pdf (PDF, 10 ko)


 

