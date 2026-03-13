Courtedoux valide la convention avec la SEDRAC

La commune ajoulote a accepté la convention qui fixe une nouvelle répartition de la fiscalité ...
Courtedoux valide la convention avec la SEDRAC

La commune ajoulote a accepté la convention qui fixe une nouvelle répartition de la fiscalité.

La nouvelle répartition des produits de la fiscalité a été acceptée par les citoyens de Courtedoux. (Photo libre de droits). La nouvelle répartition des produits de la fiscalité a été acceptée par les citoyens de Courtedoux. (Photo libre de droits).

Courtedoux accepte la proposition de la SEDRAC. La nouvelle convention qui règle les modalités de répartition des produits de la fiscalité entre les communes membres de la Société d’équipement régionale d’Ajoie et du Clos-du-Doubs a passé la rampe lors de l’assemblée communale. Les citoyens se sont aussi prononcés favorablement sur une dépense de 30'000 francs pour le renouvellement de l’automatisation du système de distribution d’eau. /ncp


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La halle de Chevenez sera mise aux normes incendie

La halle de Chevenez sera mise aux normes incendie

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 04:41

Un nouveau départ en 2027 pour le complexe scolaire de Courtételle

Un nouveau départ en 2027 pour le complexe scolaire de Courtételle

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 08:19

Le Conseil d’administration de la BCJ propose un nouveau membre

Le Conseil d’administration de la BCJ propose un nouveau membre

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 18:35

Les établissements Tertianum harmonisent leurs conditions de travail

Les établissements Tertianum harmonisent leurs conditions de travail

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 17:50

Articles les plus lus