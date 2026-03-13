Courtedoux valide la convention avec la SEDRAC

Courtedoux accepte la proposition de la SEDRAC. La nouvelle convention qui règle les modalités de répartition des produits de la fiscalité entre les communes membres de la Société d’équipement régionale d’Ajoie et du Clos-du-Doubs a passé la rampe lors de l’assemblée communale. Les citoyens se sont aussi prononcés favorablement sur une dépense de 30'000 francs pour le renouvellement de l’automatisation du système de distribution d’eau. /ncp