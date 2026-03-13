L’ECA Jura effectue près de 1000 contrôles par année

Chaque année, l’Établissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ECA Jura) effectue près de 1000 contrôles liés à la sécurité dans le canton. 80 d’entre eux ont lieu dans le cadre d’un changement de patente. Les établissements publics subissent également des contrôles supplémentaires lors de vérifications d’installations spécifiques ou à la suite de travaux. Des contrôles périodiques sont également effectués, mais la législation jurassienne ne prévoit ni de fréquence fixe, ni une liste exhaustive des bâtiments concernés. Le gouvernement précise que pour les bars, restaurants et discothèques, un contrôle est visé en moyenne tous les cinq ans. Pour les manifestations publiques, la responsabilité revient d’abord aux communes. La loi prévoit qu’elles sont responsables de la mise en place des mesures de protection incendie lors de spectacles, concerts ou autres événements. Le Gouvernement insiste sur un point : les contrôles des autorités ne déchargent pas les exploitants. Il rappelle que les propriétaires et responsables d’établissements restent les premiers garants de la sécurité. Ce sont eux qui doivent mettre en place et maintenir les mesures de protection contre les incendies dans leurs bâtiments.