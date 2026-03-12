L’ensemble vocal jurassien EVOCA sème quelques notes de bazar ce week-end à Delémont

« Quel Bazar ! » Le titre rappelle une chanson de Michel Fugain, et annonce le nouveau concert ...
« Quel Bazar ! » Le titre rappelle une chanson de Michel Fugain, et annonce le nouveau concert de l’ensemble vocal EVOCA à découvrir de vendredi à dimanche au Théâtre du Jura à Delémont.

Blaise Héritier face à ses chanteurs et musiciens en répétition sur la scène du Théâtre du Jura

Dès ce vendredi, l’ensemble vocal EVOCA composé d’une centaine de chanteurs et chanteuses et accompagné d’un orchestre et de plusieurs solistes donne une série de concerts intitulés « Quel Bazar ! » au Théâtre du Jura à Delémont, toujours dirigés par Blaise Héritier.

Cette année, le programme s’articule autour des chansons de Patricia Kaas et de Michel Fugain, et quelques éléments ont été ajoutés par Benoît Roche qui réalise de nombreuses mises en scène dans le Jura. Les concerts d’Evoca sont toujours très appréciés du public, et Blaise Héritier nous en donne les recettes…

Blaise Héritier : « L’énergie que je puise m’est donnée par les 130 musiciens et chanteurs qui partagent ce projet avec moi. »

Ecouter le son

« Quel Bazar ! » avec l’ensemble vocal Evoca et le BH Orchestra sous la direction de Blaise Héritier, vendredi, samedi et dimanche pour deux représentations, il reste encore quelques places. /jmp

« Quel Bazar ! » est à voir au Théâtre du Jura à Delémont.


Actualisé le

 

