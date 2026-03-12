L’ensemble vocal jurassien EVOCA sème quelques notes de bazar ce week-end à Delémont

Dès ce vendredi, l’ensemble vocal EVOCA composé d’une centaine de chanteurs et chanteuses et accompagné d’un orchestre et de plusieurs solistes donne une série de concerts intitulés « Quel Bazar ! » au Théâtre du Jura à Delémont, toujours dirigés par Blaise Héritier.

Cette année, le programme s’articule autour des chansons de Patricia Kaas et de Michel Fugain, et quelques éléments ont été ajoutés par Benoît Roche qui réalise de nombreuses mises en scène dans le Jura. Les concerts d’Evoca sont toujours très appréciés du public, et Blaise Héritier nous en donne les recettes…