La halle de Chevenez sera mise aux normes incendie

Un crédit passe la rampe pour mettre aux normes la halle de Chevenez. Jeudi soir, les citoyens de Haute-Ajoie ont accepté tous les points à l’ordre du jour, notamment ce crédit de 70'000 francs pour remplacer par exemple des portes et des serrures et aménager des issues de secours. Un autre crédit de 37'000 francs a été validé par l’assemblée afin d’assainir une partie de l’éclairage public à Chevenez. L’installation UV de la source des Voyatte aura aussi droit à une rénovation, tout comme les installations communales d’eau de Chevenez, grâce à deux crédits d’une valeur de 105'000 francs. Enfin, les citoyens ont accepté la nouvelle convention qui règle les modalités de répartition des produits de la fiscalité entre les communes membres du SEDRAC, la Société d’équipement régionale d’Ajoie et du Clos-du-Doubs. /ncp