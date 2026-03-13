« Le monde en cause » : la communauté musulmane de Strasbourg se mobilise en vue des municipales

Une nouvelle fédération a récemment été constituée et elle a invité des élus locaux pour leur ...
« Le monde en cause » : la communauté musulmane de Strasbourg se mobilise en vue des municipales

Une nouvelle fédération a récemment été constituée et elle a invité des élus locaux pour leur faire part de leurs revendications. Reportage. 

La rencontre s'est déroulée en marge d'un repas de rupture du jeûne. (Photo : Stéphanie Wenger). La rencontre s'est déroulée en marge d'un repas de rupture du jeûne. (Photo : Stéphanie Wenger).

Les Français renouvellent leurs autorités locales ce week-end. Le premier tour des élections municipales se déroule dimanche. L’occasion pour certaines communautés religieuses de se rapprocher des élus. C’est le cas des associations musulmanes de Strasbourg qui sont désormais réunies au sein d’une fédération. Celle-ci a récemment convié plusieurs politiciens à un « iftar », un repas de rupture de jeûne. La rencontre a permis d’évoquer différents points qui concernent la communauté, mais aussi de peser dans le débat public, alors que le climat politique est tendu sur l'ensemble du territoire. Le reportage de notre correspondante en France, Stéphanie Wenger :

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

L’ensemble vocal jurassien EVOCA sème quelques notes de bazar ce week-end à Delémont

L’ensemble vocal jurassien EVOCA sème quelques notes de bazar ce week-end à Delémont

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 16:34

« L’autre revue de presse » : Une patte de lapin dans la poche !

« L’autre revue de presse » : Une patte de lapin dans la poche !

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 09:46

Courtedoux valide la convention avec la SEDRAC

Courtedoux valide la convention avec la SEDRAC

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 08:19

La halle de Chevenez sera mise aux normes incendie

La halle de Chevenez sera mise aux normes incendie

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 04:41

Articles les plus lus

Le Conseil d’administration de la BCJ propose un nouveau membre

Le Conseil d’administration de la BCJ propose un nouveau membre

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 18:35

La halle de Chevenez sera mise aux normes incendie

La halle de Chevenez sera mise aux normes incendie

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 04:41

Courtedoux valide la convention avec la SEDRAC

Courtedoux valide la convention avec la SEDRAC

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 08:19

Un nouveau départ en 2027 pour le complexe scolaire de Courtételle

Un nouveau départ en 2027 pour le complexe scolaire de Courtételle

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 08:52