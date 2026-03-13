Les Français renouvellent leurs autorités locales ce week-end. Le premier tour des élections municipales se déroule dimanche. L’occasion pour certaines communautés religieuses de se rapprocher des élus. C’est le cas des associations musulmanes de Strasbourg qui sont désormais réunies au sein d’une fédération. Celle-ci a récemment convié plusieurs politiciens à un « iftar », un repas de rupture de jeûne. La rencontre a permis d’évoquer différents points qui concernent la communauté, mais aussi de peser dans le débat public, alors que le climat politique est tendu sur l'ensemble du territoire. Le reportage de notre correspondante en France, Stéphanie Wenger :
« Le monde en cause » : la communauté musulmane de Strasbourg se mobilise en vue des municipales
