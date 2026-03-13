Saintimania nous fait embarquer pour New Hope City

La revue 2026 de Saintimania est fin prête. Dès ce vendredi soir et durant quatre soirées, la troupe emmènera le public du côté de New Hope City. « On cherche toujours des lieux qui rassemblent », indique Sandro Morandin, le chef de la troupe. Les visiteurs parcourront cette ville nouvelle et imaginaire durant un spectacle de près de deux heures. L’actualité de l’année 2025 a été dense. L’inspiration n’a donc pas manqué aux quatre membres de la troupe chargés de l’écriture. L’actualité française n’a pas été épargnée avec un ancien président en prison ou encore les bijoux volés au Louvre. « On trie l’actualité et ensuite on prend un peu ce qui nous inspire le plus », explique Sandro Morandin.