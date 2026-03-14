Alphil : trente ans à mettre en avant la région

Alain Cortat et Philippe Erard, Al et Phil. Voici les deux noms à l’origine de la maison d’édition indépendante Alphil à Neuchâtel. Si l’un a quitté le projet pour poursuivre ses études de médecine, l’autre est toujours à la tête de l’entreprise, 30 ans après. En trois décennies, non seulement le secteur a énormément évolué, mais la maison d’édition en elle-même aussi. « Il y a une sorte de fierté. On est parvenu à mettre en avant des auteurs, leurs œuvres, leurs productions, mais aussi la région », explique Alain Cortat, directeur et fondateur d’Alphil.
L'histoire des éditions Alphil :
Une aventure qui se veut donc humaine avant tout pour le fondateur. Mais dans la réalité du terrain, garder une maison d’édition à flots, ce n’est pas une tâche facile. « J’ai commencé il y a trente ans, les principaux acteurs de l’époque ont disparu », souligne le Jurassien. Malgré une phase compliquée après le Covid, Alphil parvient à garder la tête hors de l’eau : « On est presque une des seules maisons d’édition professionnelle dans l’Arc jurassien. C’est peut-être en raison de la qualité du travail et de la promotion », raconte Alain Cortat.
Alain Cortat : « On voit beaucoup de nouvelles petites structures qui émergent. »
Un métier parfois méconnu ?
Non, une maison d’édition n’est pas une imprimerie, ni une bibliothèque ou une libraire. Elle s’occupe de choisir, parfois d’aller chercher des auteurs pour coordonner toutes les prestations nécessaires à la mise en vente d’un livre. Anne-Caroline Le Coultre est éditrice et sous-directrice des éditions Alphil. Pour elle, « l’édition, c’est un peu la boîte noire du monde du livre ».
Anne-Caroline Le Coultre : « On est à la croisée des chemins avec toutes les personnes impliquées. »
Une journée portes ouvertes est organisée ce samedi de 11h à 17h à la Rue du Tertre 10 à Neuchâtel. Le public pourra découvrir les différents ouvrages de la maison d’édition Alphil et rencontrer les employés. /ecr