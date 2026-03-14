Des changements au sein du comité des Vert-e-s Jura

Les Verts-e-s Jura se réorganisent. Réunis vendredi soir à Moutier en assemblée générale, les membres ont élu Léonard Paget à la co-présidence du parti, aux côtés de Sonia Burri-Schmassmann. Étudiant et membre du Conseil de ville de Moutier, il remplace la démissionnaire Pauline Godat. Erica Hennequin, membre du comité, a, elle aussi, été remerciée. Julie Amstutz, consultante en conservation du patrimoine à Coeuve, a ainsi été élue membre du comité. La trésorerie a été confiée à Emmanuelle Schaffter, diététicienne à Saignelégier. « Les Verts se réjouissent de pouvoir poursuivre leur engagement politique avec cette nouvelle composition », souligne un communiqué transmis vendredi soir.

Les membres présents ont par ailleurs accepté les comptes 2025 qui bouclent sur un bénéfice de 5'659.45 francs. Le budget 2026 voté prévoit un bénéfice de 1'100 francs. /comm-ech