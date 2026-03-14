Des changements au sein du comité des Vert-e-s Jura

Les membres ont élu Léonard Paget à la co-présidence du parti, aux côtés de Sonia Burri-Schmassmann ...
Des changements au sein du comité des Vert-e-s Jura

Léonard Paget a été élu à la co-présidence du parti lors de l’assemblée générale vendredi soir à Moutier. Il remplace la démissionnaire Pauline Godat.

Léonard Paget a été élu à la co-présidence du parti. (Photo : Les Vert-e-s Jura) Léonard Paget a été élu à la co-présidence du parti. (Photo : Les Vert-e-s Jura)

Les Verts-e-s Jura se réorganisent. Réunis vendredi soir à Moutier en assemblée générale, les membres ont élu Léonard Paget à la co-présidence du parti, aux côtés de Sonia Burri-Schmassmann. Étudiant et membre du Conseil de ville de Moutier, il remplace la démissionnaire Pauline Godat. Erica Hennequin, membre du comité, a, elle aussi, été remerciée. Julie Amstutz, consultante en conservation du patrimoine à Coeuve, a ainsi été élue membre du comité. La trésorerie a été confiée à Emmanuelle Schaffter, diététicienne à Saignelégier. « Les Verts se réjouissent de pouvoir poursuivre leur engagement politique avec cette nouvelle composition », souligne un communiqué transmis vendredi soir.

Les membres présents ont par ailleurs accepté les comptes 2025 qui bouclent sur un bénéfice de 5'659.45 francs. Le budget 2026 voté prévoit un bénéfice de 1'100 francs. /comm-ech


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les cantons de l’Arc jurassien réaffirment leur soutien à la HEP-BEJUNE

Les cantons de l’Arc jurassien réaffirment leur soutien à la HEP-BEJUNE

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 16:19

Les cigognes se sont fait une place dans le paysage ajoulot

Les cigognes se sont fait une place dans le paysage ajoulot

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 16:15

Appel au don du sang à Montfaucon

Appel au don du sang à Montfaucon

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 15:37

La petite faune en vitrine au Centre Nature Les Cerlatez

La petite faune en vitrine au Centre Nature Les Cerlatez

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 16:08

Articles les plus lus

L’ECA Jura effectue près de 1'000 contrôles par année

L’ECA Jura effectue près de 1'000 contrôles par année

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 14:54

Appel au don du sang à Montfaucon

Appel au don du sang à Montfaucon

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 15:37

La petite faune en vitrine au Centre Nature Les Cerlatez

La petite faune en vitrine au Centre Nature Les Cerlatez

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 16:08

Les cigognes se sont fait une place dans le paysage ajoulot

Les cigognes se sont fait une place dans le paysage ajoulot

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 16:15

L’ECA Jura effectue près de 1'000 contrôles par année

L’ECA Jura effectue près de 1'000 contrôles par année

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 14:54

« Chaud devant » : Patrick Cerf

« Chaud devant » : Patrick Cerf

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 15:02

Appel au don du sang à Montfaucon

Appel au don du sang à Montfaucon

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 15:37

La petite faune en vitrine au Centre Nature Les Cerlatez

La petite faune en vitrine au Centre Nature Les Cerlatez

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 16:08

L’ensemble vocal jurassien EVOCA sème quelques notes de bazar ce week-end à Delémont

L’ensemble vocal jurassien EVOCA sème quelques notes de bazar ce week-end à Delémont

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 10:32

Saintimania nous fait embarquer pour New Hope City

Saintimania nous fait embarquer pour New Hope City

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 11:56

L’ECA Jura effectue près de 1'000 contrôles par année

L’ECA Jura effectue près de 1'000 contrôles par année

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 14:54

« Chaud devant » : Patrick Cerf

« Chaud devant » : Patrick Cerf

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 15:02