Le destin de 12 femmes jurassiennes mis en lumière

C’est une exposition qui veut rendre honneur aux femmes de la région. Le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy (Mhdp) met sur pied une exposition temporaire à l’occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Elle raconte le parcours de 12 femmes marquantes du XXe siècle, poètes, comédiennes, artistes, religieuses ou personnalités de la vie publique jurassienne, documentées dans les collections du Mhdp. Cette démarche s'inscrit dans un effort poursuivi par le Mhdp, mais aussi d'autres institutions historiques, depuis plusieurs années qui s'efforce de rechercher et collectionner objets et documents racontant l'histoires des femmes dans la région.





Un travail conséquent pour raconter la vie de ces femmes

Si aujourd’hui encore les femmes doivent souvent travailler plus que les hommes pour un salaire équivalent, il semblerait que cette logique s’applique également au travail des historiennes et historiens. Documenter et raconter l’histoire de ces personnalités féminines demande un travail de recherche conséquent, souvent bien plus conséquent que pour raconter l’histoire des hommes. « C’est parfois très difficile de trouver des informations sur leurs carrières. Les femmes ne se sont pas souciées de laisser quelque chose pour la postérité, elles étaient davantage dans le « faire » que dans « la mémoire » », explique Anne Schild, conservatrice au Mhdp. En conséquence, il est parfois compliqué de retracer précisément la vie de certaines femmes. À tel point que le musée a dû renoncer à présenter certains portraits, faute de sources à disposition. « On a des photographies de Anna Membrez, ancienne tenancière des Deux Clés. Mais nous n’avons pas retrouvé pour l’instant de données qui permettraient de faire sa biographie », regrette Anne Schild.