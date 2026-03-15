Une motarde grièvement blessée dans un accident de la route près de Chevenez

Lourd accident de la circulation samedi soir. Une motarde a été grièvement blessée après avoir été percutée par un automobiliste qui entreprenait un dépassement en sens inverse. L’accident s’est déroulé à proximité du giratoire de la jonction de Chevenez, en direction de Chevenez. La pilote a été éjectée de sa moto. Elle a été prise en charge par les ambulanciers et emmenée à l’hôpital universitaire de Bâle. Les conditions météorologiques ont empêché la Rega d’intervenir. La chaussée a été fermée à la circulation pendant 5 heures. /comm-ecr