Une motarde grièvement blessée dans un accident de la route près de Chevenez

La conductrice d’un deux roues a été percutée frontalement par un véhicule qui entreprenait ...
Une motarde grièvement blessée dans un accident de la route près de Chevenez

La conductrice d’un deux roues a été percutée frontalement par un véhicule qui entreprenait un dépassement samedi soir. La route a été fermée à la circulation pendant 5 heures.

La motarde a été grièvement blessée.  La motarde a été grièvement blessée. 

Lourd accident de la circulation samedi soir. Une motarde a été grièvement blessée après avoir été percutée par un automobiliste qui entreprenait un dépassement en sens inverse. L’accident s’est déroulé à proximité du giratoire de la jonction de Chevenez, en direction de Chevenez. La pilote a été éjectée de sa moto. Elle a été prise en charge par les ambulanciers et emmenée à l’hôpital universitaire de Bâle. Les conditions météorologiques ont empêché la Rega d’intervenir. La chaussée a été fermée à la circulation pendant 5 heures. /comm-ecr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le cerf et la peste porcine dans le viseur des chasseurs jurassiens

Le cerf et la peste porcine dans le viseur des chasseurs jurassiens

Région    Actualisé le 14.03.2026 - 17:09

Alphil : trente ans à mettre en avant la région

Alphil : trente ans à mettre en avant la région

Région    Actualisé le 14.03.2026 - 15:41

Le destin de 12 femmes jurassiennes mis en lumière

Le destin de 12 femmes jurassiennes mis en lumière

Région    Actualisé le 14.03.2026 - 11:49

Accident sur l’A16 sans gravité

Accident sur l’A16 sans gravité

Région    Actualisé le 14.03.2026 - 12:05

Articles les plus lus

Des changements au sein du comité des Vert-e-s Jura

Des changements au sein du comité des Vert-e-s Jura

Région    Actualisé le 14.03.2026 - 11:44

Le destin de 12 femmes jurassiennes mis en lumière

Le destin de 12 femmes jurassiennes mis en lumière

Région    Actualisé le 14.03.2026 - 11:49

Accident sur l’A16 sans gravité

Accident sur l’A16 sans gravité

Région    Actualisé le 14.03.2026 - 12:05

Alphil : trente ans à mettre en avant la région

Alphil : trente ans à mettre en avant la région

Région    Actualisé le 14.03.2026 - 15:41

Les cantons de l’Arc jurassien réaffirment leur soutien à la HEP-BEJUNE

Les cantons de l’Arc jurassien réaffirment leur soutien à la HEP-BEJUNE

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 16:19

Des changements au sein du comité des Vert-e-s Jura

Des changements au sein du comité des Vert-e-s Jura

Région    Actualisé le 14.03.2026 - 11:44

Le destin de 12 femmes jurassiennes mis en lumière

Le destin de 12 femmes jurassiennes mis en lumière

Région    Actualisé le 14.03.2026 - 11:49

Accident sur l’A16 sans gravité

Accident sur l’A16 sans gravité

Région    Actualisé le 14.03.2026 - 12:05

Appel au don du sang à Montfaucon

Appel au don du sang à Montfaucon

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 15:37

Les cigognes se sont fait une place dans le paysage ajoulot

Les cigognes se sont fait une place dans le paysage ajoulot

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 16:15

Les cantons de l’Arc jurassien réaffirment leur soutien à la HEP-BEJUNE

Les cantons de l’Arc jurassien réaffirment leur soutien à la HEP-BEJUNE

Région    Actualisé le 13.03.2026 - 16:19

Des changements au sein du comité des Vert-e-s Jura

Des changements au sein du comité des Vert-e-s Jura

Région    Actualisé le 14.03.2026 - 11:44