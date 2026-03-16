Aucun accident mortel sur les routes jurassiennes en 2025

La police cantonale a dévoilé ce lundi matin les statistiques de la circulation routière concernant l’année dernière. Le nombre d’accidents est en baisse de presque 10% malgré l’augmentation du nombre de véhicules.
Le nombre d’accidents de la circulation est en baisse dans le Jura. Les autorités cantonales ont dévoilé les chiffres de la circulation routière en 2025, ce lundi matin à Delémont. L’année dernière, ce sont 253 accidents sur la voie publique qui ont été enregistrés, soit 26 de moins qu’en 2024 (-9,4%). La route n’a d’ailleurs fait aucune victime en 2025 sur le territoire cantonal, pour la première année depuis l’entrée en souveraineté en 1979. En parallèle, le nombre de véhicules continue d’augmenter en 2025, avec 504 nouvelles immatriculations (+0,7%). La mortalité liée aux accidents de la circulation est en baisse constante depuis plusieurs décennies, notamment grâce aux mesures de sécurité et de prévention, détaille la police cantonale.
Le chef de la gendarmerie de la Police cantonale, Eric Froidevaux, sera en direct dans le Journal de 12h15 pour évoquer les chiffres de la circulation 2025 :
Les causes principales des accidents suivent les tendances observées les années précédentes : à savoir l’état physique du conducteur, l’inattention et la distraction au volant, la vitesse inadaptée et le non-respect des priorités.
Une baisse de plus de 25% des accidents liés à une consommation d’alcool a aussi été enregistrée, soit 15 de moins qu’en 2024. Du côté des piétons, 20 accidents sont survenus. La responsabilité du piéton n’a été engagée dans aucun de ces cas.
Prévention et contrôles
La Police cantonale jurassienne a mené des actions de prévention en 2025, telles que des campagnes d’affichage, la diffusion de nombreux messages sur les réseaux sociaux et dans les médias, une présence visible sur les routes ou encore des interventions dans les écoles.
Outre la prévention, la police a effectué 229 contrôles de vitesse (64% dans les localités, 14% sur l’A16 et 22% hors localité). 848’340 véhicules ont été contrôlés par radar dont 28’600 étaient en infraction : 27’856 amendes d’ordre ont été délivrées, 744 dénonciations ont été prononcées et 267 retraits de permis ont été effectués. À noter également que deux délits de chauffard ont été constatés. Au total, 3,37% des véhicules contrôlés étaient en infraction.
Pour 2026, la police cantonale jurassienne a défini quatre priorités dans sa mission de prévention et de contrôle : l’état physique des conducteurs, le respect des limitations de vitesse, la lutte contre l’inattention et l’usage du téléphone au volant, le respect des priorités et la protection des piétons. /comm-jad