Aucun accident mortel sur les routes jurassiennes en 2025

Les causes principales des accidents suivent les tendances observées les années précédentes : à savoir l’état physique du conducteur, l’inattention et la distraction au volant, la vitesse inadaptée et le non-respect des priorités.

Une baisse de plus de 25% des accidents liés à une consommation d’alcool a aussi été enregistrée, soit 15 de moins qu’en 2024. Du côté des piétons, 20 accidents sont survenus. La responsabilité du piéton n’a été engagée dans aucun de ces cas.





Prévention et contrôles

La Police cantonale jurassienne a mené des actions de prévention en 2025, telles que des campagnes d’affichage, la diffusion de nombreux messages sur les réseaux sociaux et dans les médias, une présence visible sur les routes ou encore des interventions dans les écoles.

Outre la prévention, la police a effectué 229 contrôles de vitesse (64% dans les localités, 14% sur l’A16 et 22% hors localité). 848’340 véhicules ont été contrôlés par radar dont 28’600 étaient en infraction : 27’856 amendes d’ordre ont été délivrées, 744 dénonciations ont été prononcées et 267 retraits de permis ont été effectués. À noter également que deux délits de chauffard ont été constatés. Au total, 3,37% des véhicules contrôlés étaient en infraction.

Pour 2026, la police cantonale jurassienne a défini quatre priorités dans sa mission de prévention et de contrôle : l’état physique des conducteurs, le respect des limitations de vitesse, la lutte contre l’inattention et l’usage du téléphone au volant, le respect des priorités et la protection des piétons. /comm-jad