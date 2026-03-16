« Café des arts » : Rachel Kolly

Un programme musical constitué uniquement d’œuvres de compositrices féminines est à découvrir ce lundi soir à 19h30 à la salle Berlioz de l’Ecole Jurassienne de Musique et Conservatoire à Delémont.

Le programme intitulé « Lady’s First », est interprété par la violoniste Rachel Kolly, qui donne des concerts dans le monde entier. Elle est accompagnée de la pianiste Pallavi Mahidhara lauréate du concours de Genève. Ce récital est le fruit d’un travail de recherche autour des compositrices dans la musique romantique…