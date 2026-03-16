« Café des arts » : Rachel Kolly

« Lady’s First » est un récital donné ce soir à la salle Berlioz de l’Ecole Jurassienne de Musique et Conservatoire à Delémont par la violoniste Rachel Kolly, accompagnée par la pianiste Pallavi Mahidhara pour un programme consacré aux compositrices.
Un programme musical constitué uniquement d’œuvres de compositrices féminines est à découvrir ce lundi soir à 19h30 à la salle Berlioz de l’Ecole Jurassienne de Musique et Conservatoire à Delémont.
Le programme intitulé « Lady’s First », est interprété par la violoniste Rachel Kolly, qui donne des concerts dans le monde entier. Elle est accompagnée de la pianiste Pallavi Mahidhara lauréate du concours de Genève. Ce récital est le fruit d’un travail de recherche autour des compositrices dans la musique romantique…
Rachel Kolly : « Le mot compositrice avait été retiré du dictionnaire dans le 17ème siècle… »
Un enregistrement a été réalisé il y a quelques mois à la salle de musique à La Chaux-de-Fonds, et le CD devrait sortir dans quelques mois. /jmp