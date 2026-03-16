Flavie Beuchat sur les scènes d’Europe avec DJ Bobo

La gymnaste jurassienne, multiple médaillée aux agrès, participe à la tournée du musicien suisse. Après des spectacles à Europa-Park, elle se produira dans plusieurs salles d’Allemagne, en Pologne et en Suisse.
La tournée de DJ Bobo qui passe par l’Allemagne, la Pologne et la Suisse, est aussi celle de la Jurassienne Flavie Beuchat. La gymnaste, multiple médaillée aux agrès dans les championnats nationaux et jurassiens, a rejoint la tournée de l’artiste suisse, auteur de la célèbre chanson « Chihuahua ». Flavie Beuchat a répondu à un appel de la Fédération suisse de gymnastique qui cherchait des spécialistes des agrès pour accompagner le musicien. Sur une cinquantaine de candidats, six ont été retenus. Flavie Beuchat doit assurer le spectacle aux anneaux, au sol et en danse. « Tout ce qui est danse, chorégraphie, je n’ai pas l’habitude, mais avec de l’entraînement ça va », assure Flavie Beuchat.
Flavie Beuchat raconte une « expérience incroyable ».
DJ Bobo remplit encore les salles en Allemagne
Habituée aux concours régionaux et nationaux aux agrès, la gymnaste constate une grande différence avec la tournée de l’artiste : « Ça n’a rien à voir avec les concours où il faut être très pointu. C’est plutôt du plaisir. On n’est pas noté sur notre performance. Les gens qui viennent n’ont pas l’habitude de voir ça », explique-t-elle. Si DJ Bobo est surtout connu pour son titre « Chihuahua », sorti en 2003, Flavie Beuchat assure que le succès est toujours au rendez-vous chez nos voisins. En Allemagne, « énormément de dates sont déjà complètes. Ses concerts marchent vraiment ». Après la tournée de janvier dernier à Europa-Park, Flavie Beuchat repartira pour de nouveaux spectacles avec DJ Bobo de fin avril à fin juin. Plusieurs dates sont prévues en Allemagne, en Pologne, et une à Zürich. /mmi