Flavie Beuchat sur les scènes d’Europe avec DJ Bobo

La tournée de DJ Bobo qui passe par l’Allemagne, la Pologne et la Suisse, est aussi celle de la Jurassienne Flavie Beuchat. La gymnaste, multiple médaillée aux agrès dans les championnats nationaux et jurassiens, a rejoint la tournée de l’artiste suisse, auteur de la célèbre chanson « Chihuahua ». Flavie Beuchat a répondu à un appel de la Fédération suisse de gymnastique qui cherchait des spécialistes des agrès pour accompagner le musicien. Sur une cinquantaine de candidats, six ont été retenus. Flavie Beuchat doit assurer le spectacle aux anneaux, au sol et en danse. « Tout ce qui est danse, chorégraphie, je n’ai pas l’habitude, mais avec de l’entraînement ça va », assure Flavie Beuchat.