« Le dossier du lundi » : financement de la 13e rente AVS

La 13e rente AVS, votée par le peuple suisse en mars 2024, doit être versée pour la première ...
« Le dossier du lundi » : financement de la 13e rente AVS

La 13e rente AVS, votée par le peuple suisse en mars 2024, doit être versée pour la première fois en décembre prochain. Si la décision populaire est désormais actée, la question de son financement continue d’agiter Berne.

À Berne, les deux Chambres peinent encore à s’entendre sur la façon de financer cette nouvelle rente. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne). À Berne, les deux Chambres peinent encore à s’entendre sur la façon de financer cette nouvelle rente. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne).

La 13e rente AVS votée par le peuple en mars 2024 sera versée pour la première fois en décembre 2026.  Le sujet revient sur la table du Conseil des États en cette troisième semaine de session de printemps. Les deux Chambres du Parlement affichent des visions divergentes quant aux moyens de financer durablement cette prestation supplémentaire. C’est le dossier politique de ce lundi, avec notre correspondant parlementaire Serge Jubin. /sju-aca

 

 

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