« Futur de la précision » : la Haute École Arc à St-Imier soutient l’industrie régionale

La Haute École Arc, à Saint-Imier, a dévoilé hier son nouveau projet « Futur de la précision », une initiative soutenue financièrement par le Canton de Berne destinée à renforcer la compétitivité des entreprises industrielles de la région. Dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur secondaire, ce projet pilote vise à doter les entreprises de moyens concrets pour anticiper l’évolution du marché et rester compétitives à l’échelle mondiale.

Quatre outils phares seront développés : un radar technologique conçu pour identifier les innovations et tendances du marché, un baromètre de la précision permettant d’analyser les évolutions du secteur, une plateforme d’expérimentation offrant aux entreprises un espace pour tester de nouvelles technologies et procédés, et un dispositif d’écoute qui accompagnera les sociétés dans leur stratégie et leur développement.

Lors de la présentation, Tristan Maillard, directeur général de la HE-Arc, a insisté sur l’importance de donner aux entreprises les moyens d’anticiper les changements économiques et technologiques. Avec ce projet, l'institution ambitionne de faire de Saint-Imier un pôle d’excellence pour la précision industrielle, tout en renforçant les liens entre le monde académique et les entreprises locales. /JSe-aca