Le Conseil fédéral interpellé sur la N18 entre Delémont et Bâle

Le Conseil fédéral doit donner des explications sur le projet d’amélioration de la liaison routière entre Delémont et Bâle. Le conseiller aux États jurassien Charles Juillard (Le Centre) a déposé une interpellation en début de semaine. Le texte a notamment été cosigné par l’autre sénatrice du canton, Mathilde Crevoisier Crelier (PS). Charles Juillard estime que la décision du Conseil fédéral de reporter les projets routiers le long de la N18 à 2055 suscite une « forte incompréhension de la part des élus, des populations et des milieux économiques en particulier ». « L’idée est de mettre le doigt sur un certain nombre d’éléments pour que le Conseil fédéral, si possible, prenne conscience de ce qu’il y a lieu de faire ou de ne pas faire », explique Charles Juillard.
Charles Juillard : « On veut rappeler la nécessité d’achever le réseau national en priorité avant de parler d’extension ou de goulet d’étranglement. »
Quant à savoir pourquoi l’élu centriste a choisi la forme de l’interpellation, Charles Juillard estime qu’elle permettra d’avoir au moins une réponse et de déterminer comment agir en fonction de l’appréciation du Conseil fédéral. « En finalité, c’est le parlement qui va décider. Le Jura n’a pas grand-chose à demander si ce n’est peut-être la route Delémont-Bâle ou le projet ArcExpress au niveau ferroviaire. Il faut marquer le territoire dans le cadre des discussions qui auront lieu », souligne le conseiller aux Etats.
Le Conseil fédéral donnera sa réponse prochainement. /alr