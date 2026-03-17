Le Conseil fédéral interpellé sur la N18 entre Delémont et Bâle

Le Conseil fédéral doit donner des explications sur le projet d’amélioration de la liaison routière entre Delémont et Bâle. Le conseiller aux États jurassien Charles Juillard (Le Centre) a déposé une interpellation en début de semaine. Le texte a notamment été cosigné par l’autre sénatrice du canton, Mathilde Crevoisier Crelier (PS). Charles Juillard estime que la décision du Conseil fédéral de reporter les projets routiers le long de la N18 à 2055 suscite une « forte incompréhension de la part des élus, des populations et des milieux économiques en particulier ». « L’idée est de mettre le doigt sur un certain nombre d’éléments pour que le Conseil fédéral, si possible, prenne conscience de ce qu’il y a lieu de faire ou de ne pas faire », explique Charles Juillard.

