Ministère public et police judiciaire ne prendront pas la place du Service des contributions

Le regroupement du Ministère public jurassien et de la police judiciaire n’est toujours pas tranché. C’est ce qu’on apprend dans la réponse du Gouvernement à une question écrite transmise jeudi 12 mars. L’ancien député Christophe Schaffter (CS/POP) s’interrogeait sur l’attention que porte l’Exécutif à la Convention d’Istanbul qui vise à prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes. L’heure est encore à la réflexion quant au regroupement du Ministère public et de la police judiciaire. Les études sont actuellement menées en vue de ce rapprochement, indique le Gouvernement qui confirme qu’il ne s’opèrera pas dans les locaux de l’actuel Service des contributions, comme le suggèrerait Christophe Schaffter. Un service qui quittera la rue de la Justice 2 à Delémont pour emménager à Moutier à l’horizon 2030, comme défini par la stratégie immobilière publiée l’an dernier. D’autres services doivent s’installer non loin du Parlement, rappelle l’Exécutif. Si ce dernier ne le précise pas, on sait que le projet est d’y établir le Guichet unique, le Service de la population, la Recette de district et le Registre foncier. Autre réflexion pendante, la mise à disposition de locaux garantissant les droits et les intérêts des victimes à tous les stades de l’enquête ou de la procédure, comme prévu dans la Convention d’Istanbul. /rce