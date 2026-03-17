Theodora, Gorillaz, Katy Perry, The Cure et Orelsan à Paléo

L’affiche 2026 du festival a été dévoilée ce mardi. La plaine de l’Asse vibrera au son de ...
Theodora, Gorillaz, Katy Perry, The Cure et Orelsan à Paléo

L’affiche 2026 du festival a été dévoilée ce mardi. La plaine de l’Asse vibrera au son de Lorde, Twenty One Pilots, Vanessa Paradis et bien d’autres du 21 au 26 juillet prochain.

Pour cette édition 2026, l’affiche du festival comporte 55% d’artistes féminines.(Photo : CC By-SA 4.0 / Swiss wiki contributor) Pour cette édition 2026, l’affiche du festival comporte 55% d’artistes féminines.(Photo : CC By-SA 4.0 / Swiss wiki contributor)

L’affiche de paléo est dévoilée. Au menu de cette édition 2026, des grands noms de la chanson française comme Vanessa Paradis et Julien Clerc, mais aussi des artistes plus récentes comme Saint Levant, Helena et Solann. Au total, pas moins de 103 groupes, provenant de 30 pays différents sont attendus à Nyon. La manifestation propose comme à l’accoutumée une programmation éclectique. Côté rock, les emblématiques groupes The Cure et Gorillaz sont à l’affiche alors que le rap de Theodora, Keny Arkana et Orelsan fera vibrer la plaine de l’Asse du 21 au 26 juillet prochain. 

Pour cette édition 2026, le festival a atteint pour la première fois la parité, avec une affiche composée à 55% d’artistes féminine. Autre nouveauté : l’installation d’une ferme solaire qui doit permettre de couvrir la moitié des besoins électriques de la manifestation. Cet été, les artistes seront illuminés par des projecteurs alimentés par le solaire », a souligné ce mardi Daniel Rossellat, directeur du Paléo Festival. La billetterie sera ouverte dès le 25 mars prochain à 12h. /comm-mlm


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