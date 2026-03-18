Angelica Moser et Joceline Wind parmi le gratin

Deux athlètes de notre région veulent tirer leur épingle du jeu parmi les meilleures… la perchiste Angelica Moser et l’adepte du 1'500 mètres Joceline Wind seront alignées dès vendredi aux championnats du monde d’athlétisme en salle qui auront lieu à Toruń, en Pologne. Dans cette ville, la perchiste zurichoise établie à Courrendlin avait été sacrée championne d'Europe en 2021, c’était dans un contexte particulier, en pleine pandémie de Covid-19. Cette année encore, elle nourrira des ambitions, malgré une préparation tronquée. Angelica Moser a en effet vécu un hiver au rythme des blessures. Elle a toutefois glané le titre de championne de Suisse de saut à la perche en salle à Saint-Gall. Elle y avait franchi une perche dressée à 4m66.





De son côté, Joceline Wind prend la route de l’Est avec davantage de certitudes. Alors qu’elle a décidé dernièrement de se consacrer pleinement à l’athlétisme, la sportive de Sonceboz a vécu des mois hivernaux prometteurs. Joceline Wind a notamment amélioré le record national indoor du 1'500 mètres en février. L’été dernier, elle avait remporté son premier titre international lors des Universiades et amélioré considérablement sa marque de référence personnelle en avalant la distance en 4’01’’59. En Pologne, Joceline Wind espère briller : « C’est le highlight de la saison en salle », reconnaît-elle, même si elle avoue que la période hivernale sert avant tout de préparation pour les mois d’été. Pour l’athlète du Grand Chasseral, tirer son épingle du jeu serait une belle promesse : « J’aimerais m’affirmer de plus en plus sur la première scène mondiale. (…) Le but, c’est de combler les quelques mètres qui manquent et d’aller me battre avec les meilleures pour les premières places et pour les places en finale. » Joceline Wind disputera les qualifications ce vendredi. Quant à Angelica Moser, elle est attendue en finale du saut à la perche dimanche soir. /mle