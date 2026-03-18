Début d’incendie maîtrisé à Courtedoux

Un début d’incendie a mobilisé les secours ce mercredi vers 11h30 à Courtedoux. Le feu s’est déclaré sur le balcon d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble locatif à La Chaive, selon les informations communiquées par la Police cantonale.

L’intervention rapide du locataire a permis d’éviter une propagation. Celui-ci a maîtrisé les flammes à l’aide d’un extincteur, alors qu’une palette en bois avait pris feu. Trois véhicules et seize pompiers du Centre de renfort d’intervention et de secours de Porrentruy (CRISP) ainsi que du Service d’incendie et de secours (SIS) Haute-Ajoie Centre sont intervenus sur les lieux.

Une ambulance s’est rendue sur place à titre préventif. Une patrouille de la Police cantonale jurassienne a également effectué les constatations d’usage.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du sinistre, précise le communiqué de la police. /comm-mlm