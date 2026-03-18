Des voix supplémentaires pour la Fédération des Céciliennes du Jura

La Fédération des Céciliennes du Jura (FCJ) ajoute des cordes à son arc. Réunie en assemblée générale dimanche 8 mars à Charmoille, la FCJ a réintégré la société du Noirmont et ses 25 choristes supplémentaires. En parallèle, la dissolution de la Sainte-Cécile de Coeuve a été actée, même si ses voix ont rejoint d’autres chorales. L’organisation compte désormais 695 membres répartis dans 44 sociétés, selon un communiqué.

Le président Marco Roth, reconduit pour quatre ans, a rappelé les temps forts du 150e anniversaire célébré en 2025. Parmi eux figurent une journée officielle à Vicques réunissant plus de 400 choristes ou encore un concert œcuménique inédit à Tramelan. « En résumé : que du bonheur ! », a-t-il souligné. Sur le plan interne, Maurice Mamie a été élu à la tête de la Commission de musique, tandis que Marylaure Berthold y fait son entrée. Les comptes, malgré les dépenses liées aux festivités, restent équilibrés grâce à de nombreux soutiens. Enfin, la relève était aussi à l’honneur avec une prestation de jeunes élèves de La Baroche. La prochaine assemblée est prévue le 28 février 2027 à Movelier. /comm-mlm